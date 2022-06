La policía de Estados Unidos arrestó a un niño de 12 años en Michigan, luego que este ingresara a una gasolinera y realizara un disparo al techo para que la empleada le entregara todo el dinero. Afortunadamente no hubo ningún herido que lamentar.

El hecho habría ocurrido durante la semana pasada en una estación de servicio en la ciudad de Hartford, a donde llegó el niño al promediar las 04:00 p.m. El menor se puso detrás de un cliente que estaba siendo atendido y, cuando el local estuvo vacío, sacó un arma 9 mm y apuntó a la cajera, señala The Independient.

Las cámaras de vigilancia del establecimiento revelan cómo el menor intimidó a la empleada, que estaba detrás del mostrador, apuntándole directamente.

“¿Hablas en serio?”, le recriminó la mujer, inmediatamente, el chico apuntó al techo y realizó un disparo que asustó a la empleada, quien, sin dudar, cogió una bolsa con dinero y se la entregó al delincuente juvenil.

El menor fue capturado

Tras el asalto, la empleada llamó al 911 y las autoridades llegaron de manera casi inmediata a la escena. Tressa Beltrán, jefa de policía de Hartford, señaló a la prensa local que lograron ubicar al niño a una cuadra y media de la gasolinera, a espaldas de un edificio.

El menor fue detenido sin mayores incidentes y fue puesto a disposición del Centro Juvenil del condado de Allegan, por tratarse de un riesgo para la seguridad pública.

Este delincuente juvenil, cuyo nombre no ha sido revelado por ser menor de edad, fue acusado de 6 delitos entre los que se destacaron el robo a mano armada, descarga de un arma de fuego y agresión con un arma peligrosa.

Según sus primeras declaraciones, el niño alegó que, junto a sus compañeros de clase, lograron determinar cuál era la gasolinera que tenía menos seguridad para poder ir y realizar un atraco.

#EEUU🇺🇸 | Un niño de 12 años, con un arma de fuego en su poder, asaltó una gasolinera en Michigan; ante la sorpresa inicial de la señora que atendía el establecimiento, que preguntó "¿hablas en serio?" el menor disparó al techo y la mujer aterrada le entregó el dinero. pic.twitter.com/LrbVryF4uL — Randy Correa 📲 (@RandyCorreaVE) June 5, 2022

Mike Prince, teniente de Hartford, señaló que el arma utilizada para el robo le pertenece al abuelo del menor, quien también es su tutor legar. El niño había robado la pistola de la caja fuerte de su abuelo, donde también había municiones.

El anciano desconocía que su nieto podía acceder a la caja fuerte.

“Todos los días veo algo nuevo en este trabajo. He sido oficial de policía a tiempo completo durante 38 años. Lo que realmente me asombró es que no mostró ninguna emoción”, dijo el teniente Prince a la prensa.

“Nos dijo que no lo hizo por el dinero. Dijo que habría tirado el dinero a la alcantarilla. No nos dio una explicación de por qué lo hizo”, finalizó.