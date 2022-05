El derecho a portar armas en Estados Unidos es tan importante como el derecho a la vida, según la constitución de ese país. Tal como lo señala la segunda enmienda, el estado no puede violar la facultad del pueblo a poseer y portar armas.

EE.UU. es uno de los tres países alrededor del mundo en el que la tenencia de armas de fuego es legal, junto a México y Guatemala. Sin embargo, tal como destaca ABC, la tasa de elementos de este tipo supera a la población.

Existen 120 armas de fuego por cada 100 estadounidenses, según detalló en un informe la organización suiza Small Arms Survey (SAS). Actualmente, la población del país norteamericano supera los 332 millones de habitantes, convirtiéndola así en la nación con más armas de fuego que personas.

¿Por qué es legal tener un arma en EE.UU.?

“A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed” (“Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado Libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas”).

Con esta frase de 27 palabras en la Segunda Enmienda de la constitución de los Estados Unidos, los habitantes de dicho país aseguran tener el derecho a la posesión de armas que podría ser usado contra una inminente guerra o contra la tiranía.

El SAS estima que los estadounidenses poseen 393 millones de los 857 millones de armas civiles disponibles, el equivalente al 46% del arsenal civil mundial.

En esta foto de archivo tomada el 5 de noviembre de 2016, se venden rifles en una tienda de armas en Merrimack, New Hampshire. (Foto de DOMINICK REUTER / AFP)

¿Cuántos estadounidenses poseen un arma?

Según detalló el medio español, que recoge una encuesta de Gallup de octubre de 2020, alrededor del 44% de los adultos estadounidenses viven con un arma en su hogar y un tercio posee una personalmente.

La edad mínima para portar o adquirir armas largas, como escopetas o rifles es de 18 años, mientras que para armas de fuego cortas o de mano es de 21 años.

Sin embargo, la ley señala que los condenados por un delito grave, asalto, violencia doméstica o amenazas terroristas tienen prohibido de adquirir una de manera legal.

¿Cuántas armas se venden al año en EE.UU.?

La oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos calculó en 2018 que se fabricaron al menos 9 millones de armas de fuego en el país, más del doble producida en 2008.

Con esta suma, en 29 de los 50 estados de EE.UU., los civiles pueden portar armas cargadas abiertamente alrededor de las capitales estatales, y en más de 40 estados, los habitantes pueden llevar consigo rifles semiautomáticos cargados sin una licencia o capacitación.

En Texas, donde ocurrió el último atentado que acabó con la vida de más de 15 niños en una escuela, se aprobó en septiembre de 2021 el Proyecto de Ley 1927 (Ley de Portación de Armas de Fuego), que permite el uso libre de armas en todo el Estado.

Iowa, Tennessee, Montana, Utah y Wyoming, aprobaron una legislación en 2021 que permite algún tipo de porte sin permiso.

California y el Distrito de Columbia, prohíben el porte abierto de armas largas cargadas.