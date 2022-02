De un tiempo a esta parte, Tinder se ha vuelto en la aplicación preferida de los solteros para generar lazos de amistad o encontrar el amor en alguna persona con intereses en común. Sin embargo, también es una puerta que te invita a vivir de experiencias irreverentes como la que le pasó a un joven argentino.

Adrián es contador de profesión y decidió contar su historia con la aplicación del fuego rojo. “Siempre cuento esta anécdota porque me resultó extraña. Y hasta ahora, con todas las personas que hablé, nadie le sucedió una cosa así”, relató en un inicio a TN.

Tras hacer ‘match’ con una joven y mantener contacto cibernético por algunos días, decidieron conocerse personalmente para descubrirse mejor. “Fue una merienda. Nos pareció que era el mejor plan para la primera vez, sin la carga que muchas veces trae un encuentro nocturno”, reveló.

“Hablamos de literatura, películas, fue todo espectacular. La charla fluyó de una manera excelente. En un momento se hizo de noche. Pagamos y me acompañó al estacionamiento en el que había dejado el auto. Ahí le pregunté si la llevaba a la casa o si estaba para otro plan. Pensé en ir a cenar. O si tenía ganas buscar alguna película en el cine”, contó.

Mientras tomaban una decisión, decidieron esperar en el interior del vehículo tomando un café y compartiendo dulces.

“Nos empezamos a besar. Una cosa llevó a la otra y recuerdo que me dijo que era muy temprano, que no quería volver a su casa aún. Terminamos yendo a un hotel alojamiento”, reveló Adrián.

El joven cuenta que todo marchaba bien hasta ese momento. Lo único que le llamó la atención fue la inmensa cartera con la que llegó a la cita. No quiso preguntar y lo dejó pasar.

La cita de Tinder que terminó en una noche de hotel.

“Entramos al hotel y todo siguió genial. Ya en la habitación, nos empezamos desnudar. Yo en ropa interior, ella también. Fue en ese momento que se detuvo, se paró y me dijo: ‘Espera un momento que voy un toque al baño”, dijo Adrián.

“No sé qué pensé en ese momento. Supongo que lo normal: debe tener ganas de ir al baño o de higienizarse para sentirse más cómoda. Sí me acuerdo de que me senté en la cama y prendí la tele. Quería desentenderme de esa situación y no exhibirme ansioso. Esa secuencia habrá durado unos siete u ocho minutos”, contó.

Adrián prosiguió el relato contando que la puerta del baño se abrió y notó la sombra de la joven salir, sin embargo, no giró la cabeza. “Sí lo hice cuando estaba muy cerca mío. Al verla no lo pude creer. Estaba con el pelo recogido y un vestido de novia puesto. Con el tul, el velo, toda de blanco”, recordó sorprendido.

Ahí comprendió que por eso llevaba la bolsa tan grande.

“No la había buscado en redes sociales antes de salir. Vi sus fotos en Tinder, me pasó algunas más y nos seguimos en Facebook. Ahí observé algunas fotos, pero eran las mismas que tenía en la aplicación. Ella se dedicaba al modelaje y allí exhibía todas las campañas en las que había trabajado”, agregó.

Pasaron la noche juntos y luego decidieron irse a casa.

“Pensé en no verla más porque a pesar de todo lo bueno me pareció extraño lo que pasó después. Sí admito que posteriormente me ganó la curiosidad y necesité escribirle. Quería saber por qué había hecho eso”.

Inspeccionando en Facebook, Adrián notó que en una de las campañas de modelaje que hizo tenía ese vestido.

“Fue ahí cuando le escribí y le pregunté por qué había llevado el vestido. Me dijo que era su fantasía sexual, que le surgió cuando se lo dieron para la campaña y se lo prestaron. Se lo quedó y lo usó conmigo”, culminó.