Tía de peruano secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro: "Mi sobrino es una persona de bien"

Lleva 85 días desaparecido en Venezuela. Renzo Yasir Huamanchumo Castillo, un peruano que trabajaba como guardaespaldas de celebridades en Estados Unidos sigue sin poder comunicarse con su familia tras ser detenido injustamente por el gobierno del dictador Nicolás Maduro.

Él es uno de los 19 extranjeros capturados tras ser acusado por la dictadura de formar parte de una conspiración contra el régimen de Nicolás Maduro. Las autoridades venezolanas argumentan que Huamanchumo Castillo fue enviado por Estados Unidos para acabar con Maduro.

La tía de Renzo, Patricia Castillo declara que su familiar viajó hasta Venezuela para visitar a su pareja sentimental Carolina Chirinos, quien es originaria de ese país.

"No entiendo cómo hay personas que tienen el corazón podrido porque no puedo expresarme de otra manera, a 85 días no puedo expresarme de otra manera", dijo Patricia Castillo en conversación con DNews.

"¿Qué esperan las autoridades para hacer algo por todos los afectados? (...) somos familias las que estamos afectadas", dijo entre lágrimas. Comenta que la madre del desaparecido se encuentra mal de salud debido a que no conoce el paradero de su hijo.

Resaltó que su sobrino es una persona de bien y trabajadora por lo que no entiende el motivo por el que lo tienen secuestrado.

Decenas de ciudadanos extranjeros son detenidos y torturados por el régimen de Maduro.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO