El anuncio publicitario de una tetera encendió las redes sociales y causó indignación en los habitantes de Los Ángeles, en Estados Unidos. Al parecer, la imagen tendría ciertas similitudes con la figura del dictador nazi Adolf Hitler.

Para algunos conductores y transeúntes de la autopista interestatal 405, en California –donde se ubica el anuncio–, la publicidad de la cadena de tiendas JC Penney muestra la tetera de manera muy particular. Así, el caño emularía el saludo nazi, la bola de la tapa sería el estrecho bigote y la forma del asa, el flequillo de Hitler.

Usuarios en las redes sociales han comentado hasta el hartazgo esta imagen con la etiqueta #hitlerkettle (tetera Hitler). Aunque algunos lo toman como una broma, otros han expresado su indignación.

Michael Graves, responsable del diseño de la tetera, aún no se ha pronunciado. No obstante, JC Penney afirmó en su cuenta de Twitter que se trata de una situación accidental.

"Si hubiésemos diseñado la tetera para que luzca como algo, hubiésemos apostado por algo así", señalaron, acompañando el mensaje con una imagen de un muñeco de nieve.





