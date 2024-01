Una peruana, desde Ecuador, dijo que al menos 30 compatriotas están varados en Guayaquil luego que se desatara la ola de violencia en el país.

“Somos como 30 peruanos, estoy con mi sobrina (...) estamos sin poder salir. Vinimos el 4 de enero de vacaciones a conocer las playas sin saber lo que pasó ayer”, dijo la peruana de nombre Ana a RPP Noticias.

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, recomendó a los peruanos en Ecuador, ya sean turistas o residentes, a que no salgan de sus hoteles o casas.

“La instrucción que yo he dado a los consulados es que aquellos que estaban en los hoteles mantenerse en sus lugares (...) A la población peruana que reside ahí y que está de paso y no estaba previsto regresar, se les ha recomendado no salir de sus casas hasta que el gobierno diga públicamente que garantiza que tiene el control territorial. ”, expresó el ministro a RPP.

El Gobierno del Perú, a través de la Cancillería, condenó los actos de violencia ocurridos en Ecuador y anunció que sus consulados en Cuenca, Guayaquil, Machala, Loja y Quito se mantienen alerta ante los requerimientos de orientación o asistencia de los peruanos.

Nuestros Consulados en Cuenca, Guayaquil, Machala, Loja y Quito se mantienen alerta ante los requerimientos de orientación o asistencia de nuestros connacionales en el Ecuador.

