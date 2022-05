El Metro de Santiago de Chile se convirtió en un espacio de terror, según el Gobierno el hecho se reportó por una falla eléctrica del sistema, lo que originó estallidos. Por su parte, los Bomberos de la ciudad chilena indicaron que no hubo heridos.

El terror se desató luego de que un vagón de la estación Las rejas de la línea 1 estallara, según indicaron los usuarios del sistema de transporte. El hecho ocurrió un poco antes de las 8:00 a.m. “Una falla de origen eléctrico de la cual todavía no tenemos claridad de lo que la produjo y finalmente lleva a cerrar la estación. Todavía no tenemos claro el tiempo, pero estamos trabajando para recuperar el servicio a la brevedad posible”, comentó el gerente de Metro, Rubén Alvarado al noticiero 24 Horas.

“Se trató de la explosión de un banco de batería. Se desconoce en este minuto la causa y el origen, se están realizando las investigaciones. Lo primero que hay que hacer es poder aislar y poder asegurar la zona”, informó el capitán de Bomberos Quinta Normal a La Tercera.

#17May | Se registró una explosión por una falla eléctrica en un vagón de metro en la estación Las Rejas, de Santiago de Chile.



Tras el incidente, el servicio de transporte fue suspendido en las estaciones de San Pablo, Neptuno, Pajaritos, Las Rejas, Ecuador, San Alberto Hurtado y Universidad de Santiago, de la Línea 1. Mientras que la Red Metropolitana de Movilidad se encuentra reforzando los servicios sobre superficie para las zonas afectadas.

