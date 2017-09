Danielle Dithurbide, una de las periodistas que más cobertura brindó al rescate de una niña supuestamente llamada 'Frida Sofía' bajo los escombros de un colegio, rompió su silencio en medio de duros cuestionamientos contra ella y Televisa, el medio donde labora. Danielle Dithurbide asegura que no hizo un show, que no mintió, que no montó un reality.

A través de Facebook, la reportera de Televisa dijo: "Intenté hacerlo con la mayor responsabilidad posible, aunque también hubo momentos en los que no puede contener mis emociones. Después sucedió lo que sucedió y mi impotencia y sorpresa, no solo por lo que significaba para mi labor periodística, fue gigante, sino también mi desilusión y frustración, porque yo también siento como humano, como mujer y lamente profundamente lo que sucedió (…)”, dijo. La Marina de Guerra, como se recuerda, informó de la existencia de 'Frida Sofía, pero luego negó esta información, para finalmente ofrecer disculpas por la falta de rigor al abordar este rescate. Lo cierto es que todo este confuso incidente ha cruzado fronteras, y los más afectados con la crítica han sido Televisa y Danielle Dithurbide, a pesar de que la mayoría de medios cubrió el hecho como la 'esperanza de Frida Sofía'.

Con la voz quebrada, la reportera agradeció ayer las muestras de apoyo que estaba recibiendo a pesar de que la rabia e indignación de la gente era notable ante un caso que han llamado 'reality' o farsa'.

"Lo que importa es que aquí en este colegio todavía hay una persona enterrada en los escombros y puede tener vida aún. Lo que importa es que la saquen y la saquen con vida, y hasta que eso no ocurra yo no me voy a mover de aquí por mi responsabilidad periodística sí, pero porque no quiero salirme de aquí, porque quiero ver, porque quiero sentir lo que voy a sentir cuando esto ocurra”, indicó en un video que tiene cerca de un millón y medio de reproducciones.