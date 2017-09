Terremoto en México: Ella permaneció 36 horas bajo los escombros de un edificio y este es su testimonio "Comenzó a temblar y tomé mi celular y me dirigí a la recepción (...) no alcancé a llegar, me quedé a la mitad del camino cuando el techo se desplomó encima de nosotros", relató Lucía Zamora, una sobreviviente.

