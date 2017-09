Terremoto en México: Cónsul de Perú aún no tiene reporte de víctimas peruanas Gloria Olivares indicó a Perú21 que existen peruanos que no pueden ser contactados aún debido a que no hay electricidad y no podrían responder a celulares.

Cónsul de Perú en Mëxico señaló que por el momento no tienen registrados a víctimas por el terremoto de 7.1 grados. (AFP). Cónsul de Perú en Mëxico señaló que por el momento no tienen registrados a víctimas por el terremoto de 7.1 grados. (AFP). AFP