El terrible terremoto de 7.1 grados que sacudió México el 19 de setiembre ha dejado centenares de muertos y varias historias por contarse. Una de ellas tiene que ver con Juan Pablo Irigoyen, un joven de 19 años que regresó a salvar a su mascota y terminó sepultado por una pared.

Pero en este caso no se hablará de las trágicas circunstancias en las que perdió la vida este valeroso muchacho, sino de cómo Paola Veyna, ex pareja de la víctima, reaccionó al enterarse de su muerte.

Si bien no tuvieron una relación muy prolongada, la partida de Juan Pablo ha marcado a la joven, al punto de dejar un conmovedor mensaje en su cuenta de Facebook.

La joven mexicana dejó este mensaje en su cuenta de Facebook. (Paola Veyna)

"¿Cómo saber cuándo será la última vez que vas a ver a alguien? Hay muchos que no saben que Juanpi y yo ya no éramos novios desde julio, ya pelábamos mucho y poco a poco se fue desmoronando lo que habíamos construido. Por distintas situaciones hace un mes yo le dije que no quería hablar por un tiempo, que lo bloquearía de todos lados y no por qué no lo quisiera sino porque estaba harta de pelear; le dije que nos volveríamos a ver e intentaríamos ser amigos; pero lamentablemente ese día no llegó", se puede leer en un fragmento de su escrito.

Esto demuestra que a pesar de la separación, el cariño hacia Juan Pablo estaba intacto.