Este lunes — cuando ya todo había ocurrido y era momento de narrar los eventos con calma — el programa español A la Carta (transmitido por TVE), decidió dedicar sus dos horas a hacer un recuento sobre los terribles sucesos del pasado viernes 13 de noviembre, cuando París fue atacada por el Estado Islámico (EI).

Durante una hora y media, el programa entró en detalle sobre el atentado de ISIS, la respuesta de Francia (que decidió bombardear una zona controlada por este grupo yihadista en Siria) y los testimonios de los sobrevivientes.

Todo iba bien en el programa hasta que uno de los conductores pasó al frente para hablar sobre Raqqa (capital del EI en Siria), la ciudad bombardeada. Tras hablar sobre sus habitantes, sus exportaciones y ubicarlos en el mapamundi, esto fue lo que ocurrió:

En caso haya que aclararlo: el logo que se muestra hacia el lado izquierdo de la bandera del Estado Islámico es el símbolo de la Alianza Rebelde, quienes luchaban contra el Imperio para restaurar la República en la bastante conocida saga de Star Wars.

Repetimos: Dicho logo no le pertenece — como dice erróneamente el periodista — a Al Qaeda. Si bien los Rebeldes eran vistos como terroristas por el Imperio, ellos eran los buenos.

Obviamente, como era de esperarse, Twitter en España estalló en divertidas reacciones:

Tanto trolleo hizo que el responsable, un trabajador del programa español, diera un paso al frente a asumir la responsabilidad de tremendo error (sorprendentemente, nadie culpó al practicante):

Pero, ¿cómo fue que ocurrió esto? Pues, sucede que cuando haces una búsqueda de imágenes en Google con 'al qaeda logo' este es el resultado: Nótese que debajo del símbolo dice 'Al Qaeda' en tipografía estilizada

Ese logo le pertenece a un sello discográfico llamado Alqaedas Inc., cuyo poco atinado eslogan es “Nosotros Somos Los Del Fucking Momento, Los Que Estamos Matando En La Musica”.