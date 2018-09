Ted Turner, fundador de CNN, revela que tiene demencia corporal de Lewy

El magnate estadounidense Ted Turner, fundador de la cadena televisiva CNN , reveló que está luchando contra la demencia corporal de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa que altera la memoria, los movimientos, el estado de ánimo y el comportamiento.

En una entrevista que será transmitida el domingo a través del canal estadounidense CBS, Turner, de 79 años, informó sobre la batalla que está viviendo. Incluso tuvo dificultad para recordar el nombre del trastorno.

"Es un caso más leve de lo que las personas tienen como Alzheimer. Es similar a eso. Pero no tan severo. El Alzheimer es fatal", se oye en los extractos publicados por el medio.

Vea también Donald Trump acusa a los demócratas de querer volver a EE.UU. como Venezuela

"Gracias a Dios que no tengo eso (Alzheimer). Pero también tengo, digamos -esa que...-, no recuerdo el nombre", indicó Turner. Minutos después, lo mencionó. "Demencia. No puedo recordar cuál es mi enfermedad".

Cabe destacar que la demencia corporal de Lewy afecta aproximadamente a 1.5 millones de estadounidenses. El actor y comediante Robin Williams sufrió la enfermedad antes de quitarse la vida en 2014.

Ted Turner es conocido por el lanzamiento del canal CNN, el primer medio de noticias de transmisión ininterrumpida, revolucionando así la forma en que Estados Unidos y el mundo recibían la información. Turner Broadcasting System luego se fusionó con la Time Warner en 1996.

Fuente: AFP

TE PUEDE INTERESAR: