La violencia contra la mujer no conoce de fronteras. Este martes, un caso de feminicidio ha dejado conmocionada a toda Tailandia : un hombre asesinó de un balazo a su ex pareja porque ella no quiso retomar la relación con él.

Tras perpetrar este crimen, Pukkapong Chittarom (24) se recostó sobre el cadáver de Natchareeya Thaprajit (21) para intentar suicidarse disparándose en la boca. Pero su intento falló. El proyectil salió por su mejilla y pudo ser capturado por las autoridades.

El homicidio, según informa el Daily Mail, ocurrió en la ciudad de Bangkok cuando ambos mantenían una densa discusión en plena vía pública. Las imágenes de la pelea verbal entre ambos fueron registradas por las cámaras de seguridad instaladas en el lugar.

En el video, aparte de ambos, aparece una amiga de la víctima quien fue testigo del asesinato de Natchareeya Thaprajit . Ella fue llevada a la Policía de Bangkok para sus descargos y contó lo siguiente:

"Ellos se conocieron hace 5 años, recientemente habían comenzado a discutir. Natchareeya terminó con él. Ella quería que terminar la relación pero él nunca estuvo de acuerdo", manifestó.

En la escena del crimen, se encontró el arma con que Pukkapong Chittarom le quitó la vida a la mujer a quien creía amar. El coronel Kittipon Udomsiripatchara detalló que la joven "recibió un único impacto de una bala calibre 38 en el pecho".

" Natchareeya Thaprajit estudiaba una licenciatura en Logística de Negocios en la universidad Suan Sunandha Rajabhat", consignó el Daily Mail.



