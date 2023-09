Una candidata demócrata de Virginia a la Cámara de Delegados del estado (EE.UU.) tuvo relaciones sexuales con su esposo en videos transmitidos en vivo a través de un sitio web de pornografía. También solicitó a los espectadores dinero a cambio de realizar actos sexuales específicos.

The Washington Post publicó la información el lunes. El equipo de campaña de Gibson después un comunicado en el que arremetió contra la difusión de los videos, lo que calificó como una violación a las leyes y a su privacidad. Gibson se refirió a la exposición de los videos como “la peor política de los bajos fondos”.

“No me van a intimidar ni me van a silenciar”, dijo en el comunicado. “Mis rivales políticos y sus aliados republicanos han demostrado que están dispuestos a cometer un crimen sexual con tal de atacarme a mí y a mi familia, porque no hay una línea que no estén dispuestos a cruzar para silenciar a las mujeres cuando levantan la voz”.

Gibson tenía una cuenta en Chaturbate, un sitio web legal donde los espectadores pueden ver actuaciones en vivo que muestran desnudez y actividad sexual

Los videos muestran a Gibson y a su marido, John David Gibson, manteniendo relaciones sexuales y, en ocasiones, mirando a la cámara y pidiendo a los espectadores propinas para ver un espectáculo privado.