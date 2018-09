Sudáfrica: Hombre tuvo un cuchillo enterrado en la cabeza durante cuatro días sin saberlo 

Un caso que ha asombrado a la comunidad médica. Un joven sudafricano de 25 años llegó a una clínica en Soweto por un dolor en la cabeza, principalmente cuando intentaba mover su ojo izquierdo. La sorpresa se la llevarían los especialistas al momento de consultar las radiografías del cráneo.

El hombre tenía la hoja de un cuchillo de 10 centímetros clavada en el rostro y lo más sorprendente es que dijo al principio que ni siquiera sabía que había sido apuñalado.

El joven contó que se involucró en una pelea "tratando de ayudar a un amigo" cuando fue atacado. "Después de la pelea me fui a casa, en donde me traté de limpiar para poder tomar una siesta, no sentí que fui apuñalado", refirió.

El asombroso caso del joven de 25 años fue documentado por los doctores Dairui Dai, Silke Meyer, Lars Christian Kaltheuner y Frank Plani, en un estudio publicado por el British Medical Journal .

Después de ser remitido a la unidad de oftalmología del Hospital Académico Chris Hani Baragwanath, los neurocirujanos lo examinaron, pero, como la cuchilla había fallado en su cerebro, lo trasladaron a la unidad maxilofacial.

Todas estas revisiones duraron unas 24 horas antes de que ingresara en una cama para pacientes internados. Teniendo en cuenta los procedimientos preoperatorios y el equipo adecuado de médicos, el hombre no se sometió a cirugía hasta 48 horas después de su ingreso.

Hombre tuvo un cuchillo enterrado en la cabeza durante cuatro días sin saberlo en Sudáfrica. (Getty/Referencial) Hombre tuvo un cuchillo enterrado en la cabeza durante cuatro días sin saberlo en Sudáfrica. (Getty/Referencial)

Finalmente, y luego de 84 horas, fue intervenido quirúrgicamente por un equipo de médicos cirujanos especialistas, quienes no salían de su asombro. Los especialistas retiraron el cuchillo cuidadosamente y suturaron la herida.

Increíblemente, el hombre fue dado de alta dos días después de la cirugía. "Han hecho el trabajo más hermoso", refirió el joven. Su vista no se vio afectada y los médicos dijeron que tuvo una recuperación normal.

El paciente ahora está usando su historia como una advertencia para los demás. "No juegues a ser el héroe cuando alguien porta un cuchillo o una pistola".

Por su parte, los médicos que revelaron la historia, liderados por el doctor Dairui Dai, indicaron que es raro un caso en que una puñalada atendida con demora, no haya representado un compromiso mayor en la salud de paciente, por la pérdida de sangre que suele ocasionar y las infecciones que se pueden desarrollar, entre otros inconvenientes.

Hombre tuvo un cuchillo enterrado en la cabeza durante cuatro días sin saberlo en Sudáfrica. (Getty/Referencial) Hombre tuvo un cuchillo enterrado en la cabeza durante cuatro días sin saberlo en Sudáfrica. (Getty/Referencial)

Con información de Emol, GDA, Pickle, British Medical Journal