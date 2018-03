Stephen Hawking: 10 frases para recordar a uno de los más importantes científicos en la historia

Stephen Hawking ha muerto este martes por la noche. El científico británico, quien padecía de una enfermedad motoneuronal, dejó de existir a los 76 años.

Tras aparecer en la pantalla grande, en la película La Teoría del Todo –filme que no lo desilusionó–Hawking se hizo mucho más famoso. A la par, se comenzó a hablar más de la enfermedad que padecía: La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) no le impide mantener su alta actividad científica y pública.

Entrevistado por El País –de donde extraemos la mayoría de frases de esta nota- Hawking remarcaba que su discapacidad ha sido una ayuda, un motor.

La enfermedad que empezó a desbaratar su sistema nervioso empezó cuando sólo tenía 21 años. Los pronósticos médicos eran dramáticos. No le daban mas de dos años de vida. Stephen Hawking no viviría por mucho tiempo y así fue. Un periodista de El Mundo que lo entrevistó cuenta que Hawking lograba escribir una media de tres palabras por minuto. Para entrevistarlo, la condición era mandarle las preguntas por anticipado. De lo contrario, el diálogo duraría muchas horas, hasta días.

Hawking lograba mover un cursor en una pantalla y activar así su voz, la que escuchábamos en algunas conferencias. Las limitaciones no existen, y este hombre era un ejemplo.

El astrofísico británico murió creyendo en la enseñanza, la cual la promovía: "Me dijeron que la gente no tenía la mínima intención de leer una línea sobre astrofísica… El tiempo me acabó dando la razón: la gente quiere saber, la gente quiere entender".