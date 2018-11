*Esta nota fue publicada en setiembre de 2017, pero a raíz del fallecimiento del creador del universo Marvel, Stan Lee, se ha creído conveniente relanzarla*

Joan Lee, la esposa de la leyenda del cómic Stan Lee, falleció el pasado jueves a la edad de 93 años, y una conmovedora imagen fue publicada en la cuenta de Twitter del talentoso escritor y productor de Marvel.

► Muere Joan Lee, la esposa de Stan Lee, la leyenda de Marvel

Al mismo estilo de 'Spider-Man', el personaje favorito de Stan, la imagen fue alterada para mostrar a la pareja, con Joan vestida de novia. Stan Lee y su esposa iban a cumplir 70 años de casados, se casaron el 5 de diciembre de 1947.

On behalf of Stan, thanks for the heartfelt condolences.He is well and truly appreciates the outpouring of love for Joan.-POW! Entertainment pic.twitter.com/AhtKjXWfvX— stan lee (@TheRealStanLee) 7 de julio de 2017

"En nombre de Stan, gracias por las sentidas condolencias. Él está bien y aprecia realmente las muestras de amor hacia Joan", es el mensaje que acompaña la imagen.

El destino los unió

El mismo Stan Lee narró cómo conoció a Joan, la que sería fuente de inspiración para varias de sus historias y modelo de personajes, durante una entrevista que le hizo el director creativo de Marvel, Joe Quesada.

"Después de regresar de la guerra, estaba pensando en casarme, estaba cansado de vivir con sargentos, coroneles y soldados, quería vivir con una chica", empieza su relato en la entrevista que puedes ver aquí: