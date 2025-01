Sospechoso del ataque en Nueva Orleans nació en Estados Unidos y sirvió en su ejército

El sospechoso del ataque en Nueva Orleans, identificado por el FBI como Shamsud Din Jabbar, de 42 años, trabajaba presumiblemente como agente inmobiliario de Texas, había trabajado como informático en el ejército, era divorciado y tenìa problemas financieros.

En un vídeo publicado en YouTube hace cuatro años, Jabbar -hablando con acento del sur de Estados Unidos- presumía de sus habilidades como "negociador" mientras anunciaba sus servicios de gestión inmobiliaria a clientes potenciales.

El Pentágono dijo que Jabbar sirvió en el Ejército como especialista en recursos humanos e informática, entre 2007 y 2015 y que fue reservista hasta 2020.

Fue desplegado en Afganistán desde febrero de 2009 hasta enero de 2010, según un portavoz del ejército, que añadió que tenía el rango de sargento primero al final de su servicio.

El FBI dijo más temprano que se creía que había sido licenciado con honores.

Según los antecedentes penales publicados por el New York Times, Jabbar había sido acusado de dos delitos menores: uno en 2002 por robo y otro en 2005 por conducir con un permiso sin validez.

Jabbar estuvo casado dos veces, según el periódico, y su segundo matrimonio terminó en divorcio en 2022, cuando detalló sus problemas financieros en un correo electrónico al abogado de su esposa.

"No puedo permitirme el pago de la casa", escribió en la misiva, añadiendo que su empresa inmobiliaria había perdido más de 28.000 dólares en el año anterior y que había contraído miles de deudas en tarjetas de crédito para pagar abogados.

Un hombre llamado Abdur Jabbar, en Beaumont, Texas, dijo al The New York Times que era hermano del sospechoso y lo describió como "un buen tipo, un amigo, muy inteligente y cuidadoso". Agregó que el sospechoso se había convertido al Islam a temprana edad, pero que lo que hizo "no representa al Islam. Se trata más bien de algún tipo de radicalización, no de religión".

El presidente Joe Biden dijo a la prensa que, horas antes del ataque, Jabbar compartió videos en línea indicando que actuaba "inspirado" en el Estado Islámico, citando información que le entregó el FBI.

Jabbar dijo en su vídeo de YouTube, retirado después por los moderadores, que había servido en el ejército estadounidense durante una década. Afirmaba que con esta experiencia "aprendió el significado de un gran servicio y lo que significa ser receptivo y tomarse todo en serio, poniendo los puntos sobre las íes".

Al menos 15 personas murieron y docenas resultaron heridas en el ataque, presuntamente perpetrado por Jabbar. Autoridades afirman que chocó el vehículo, abrió fuego y resultó muerto en un tiroteo con la policía.

