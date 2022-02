Brad Pitt está en el ojo de la tormenta luego de que el abogado de las víctimas del huracán Katrina, que compraron casas promocionadas por el actor, asegurara que sus clientes “creyeron en él” y en sueño que les vendió, pero que todo se trató de un montón de “promesas incumplidas”.

En el 2006, el reconocido actor de Hollywood y su fundación benéfica Make It Right iniciaron un proyecto que construiría viviendas asequibles para ciudadanos de Nueva Orleans, en Luisiana, que fueron afectados por el huracán Katrina. Sin embargo, la promesa no se habría cumplido.

Las vivienda de diseño asequible colapsaron y cedieron ante la humedad. Más de media docena de viviendas ecológicas, con poco tiempo de funcionamiento, fueron echadas a perder y los dueños aseguraron que las construcciones tienen moho tóxico, madera podrida, problemas estructurales y de ventilación.

Ron Austin, uno de los abogados de los damnificados, presentó una demanda en nombre de los residentes en 2018 y todavía buscan respuestas de Pitt y su organización, pues sus clientes han asegurado que se enfermaron debido a la condición de las viviendas.

“Creyeron en Brad Pitt. Creyeron en el sueño que les vendió. Desafortunadamente, lo que obtuvieron es un montón de promesas incumplidas... viviendo en casas podridas que deberían ser derribadas y construidas de nuevo”, resaltó Austin.

La acción de Pitt recaudó millones de dólares, destinados a construir las vivienda, que fueron vendidas por caso 150 mil dólares cada una. Según la defensa de los damnificados, la ONG del actor “hizo muchas promesas de regresar y arreglar las casas que inicialmente le vendió a estas personas y no lo han hecho”.

“Algunas casas no tenían cosas como pintura impermeable o canaletas para lluvia. Algunas tenían techos planos o estaban tan bien aislados que una vez que entraba la humedad, no salía”, dijo Austin.

