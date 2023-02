En Estados Unidos, Ryan de 11 años fue hospitalizado por ingerir una cantidad excesiva de gomitas con THC luego de confundirlas con caramelos normales en una fiesta del Super Bowl que celebraba junto a su amigo. Veronica Gill, la madre, se percató de que su hijo no estaba bien e inmediatamente lo llevó a un centro médico.

Todo inició cuando el menor inocentemente agarró un empaque de gomitas que había dentro de uno de los cajones en la casa de su amigo quien organizó la celebración por el Super Bowl. Al pensar que eran normales se comió todo el producto.

Cuando el pequeño llegó a casa, su madre, Veronica Gill, notó un comportamiento extraño como si estuviera ido y a punto de desmayarse. “Empezó a decir ‘Mamá, me siento muy raro’. Estaba escuchando voces. Luego comenzó a temblar... Pensé que tal vez estaba teniendo una convulsión”, dijo para The New York Post.

Poco a poco la situación se fue agravando más y cuando ya no encontró solución lo llevó a un hospital para que lo revisaran. Los latidos acelerados de su corazón llevaron a los médicos a llamar a una ambulancia para llevarlo a la sala de emergencias del Centro Médico de la Universidad de Richmond.

Niño se intoxica por ingerir gomitas con THC. (Foto: Pixbay)

Luego de una serie de análisis donde se descartaron varias enfermedades, los médicos llegaron a la conclusión de que se trataba de una intoxicación por THC en las últimas horas. La madre al enterarse de eso se quedó pasmada y en una gran incertidumbre. “Estaba literalmente en estado de shock. No podía creerlo”, dijo.

Gill en vez de molestarse con los dueños de la casa donde su hijo encontró el paquete, quienes afirman no saber cómo llego ese producto a su casa, se enfadó porque los empaques de comestibles como los que comió su hijo pueden parecerse a los de las marcas de dulces normales. “Realmente no culpo al dueño de la casa en absoluto, porque también es víctima de este empaque”.

“Las personas que usan esas cosas saben. Las personas que no lo hacen, ni siquiera piensan en buscar advertencias de THC”, agregó la madre molesta.

Hasta el momento la madre asegura que el menor ya se encuentra recuperándose, pero que de igual forma, esto debería de ser un mensaje para las autoridades, quienes debería de regular este tipo de productos tan peligrosos.





