La noche de hoy, martes 7 de setiembre, Ciudad de México experimentó un fuerte sismo que generó pánico entre sus habitantes. Según el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico se originó a 14 km al sureste de las costas de Acapulco, Guerrero, y alcanzó magnitud de 7.1.

Varios ciudadanos registraron el momento exacto en el que la tierra tembló en la capital mexicana, grabaciones que se viralizan en estos momentos en todas las redes sociales.

#Mexico: Un sismo de magnitud 7.1 cerca de Acapulco en la noche del martes se sintió incluso en Ciudad de México. Pese a su intensidad, las autoridades no reportan pérdidas humanas ni daños de gravedad. pic.twitter.com/PKj8rwaeeC — BBC News Mundo (@bbcmundo) September 8, 2021

Los destellos en el cielo de Ciudad México:

Los usuarios se hicieron presente en redes sociales donde también compartieron las luces y destellos que iluminaron la capital mexicana mientras el suelo temblaba. La explicación es que se trataría de un fenómeno natural que se da por los movimientos sísmicos y la ruptura del suelo que cargan la tierra, que luego libera esa energía al cielo provocando esa especie de rayos.

Así se vio el cielo de Ciudad de México durante el terremoto de esta noche de magnitud 7.1.

Esta luminiscencia se debe a perturbación del campo electromagnético que rodea la Tierra fruto de corrientes piezoeléctricas generadas por compresión de silicatos.pic.twitter.com/H2GJb1ib1G — Osiris de León (@Osirisdleon) September 8, 2021

A ese fenómeno se le conoce como “luces de terremoto” y han sido documentadas desde los años 1600, dice un informe de la Asociación Sismológica de Estados Unidos.

México 🇲🇽



Así lució el cielo de CDMX durante el sismo de esta noche pic.twitter.com/h1FwgivjhO — Venezolano en pie (@venezolanoenpie) September 8, 2021

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) confirmó lo referido por el servicio mexicano y reiteró que la magnitud del sismo fue de 7.1 grados. Asimismo, reportes de diferentes dependencias locales y federales de México indican que los efectos del temblor se hicieron presentes en diversos estados de la república como Guerrero, Michoacán, Jalisco y la capital nacional.

Tras el sismo se registran apagones en la colonia Santa Rosa Xochiac, de Álvaro Obregón; en la colonia Ampliación de Miguel Hidalgo, en Tlalpan; el mismo caso en Contadero en Cuajimalpa. También en la colonia América y Granada de Miguel Hidalgo.

🔴 #AHORA | La alerta sísmica permitió a muchas personas evacuar a tiempo de las estructuras, segundos antes del terremoto en Guerrero, México. pic.twitter.com/7NvrHAYSQk — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) September 8, 2021

“Afortunadamente no hay daños mayores”, expresó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en torno a las 10 de la noche. El mandatario aseguró que no hay información de pérdida de vidas humanas.

“Afortunadamente no hay daños mayores. Piedras, caídas de bardas. Lo mismo en Morelos, no hay daños en Oaxaca, en Puebla, no hay daños graves en la Ciudad de México. El general Sandoval, secretario de la Defensa, ha hecho una revisión en todas las zonas militares”, enfatizó el presidente.

🚨😥Momentos de terror vivieron los habitantes de la ciudad de México, durante el #sismo de 7.1 grados, registrado este martes 7 de septiembre de 2021. pic.twitter.com/lUNY0Y8Wlx — MeganoticiasVeracruz (@MeganoticiasVER) September 8, 2021

