Turquía amenaza con operación militar en Siria si no se crea zona segura fronteriza | FOTOS "Si no se establece una zona segura y los terroristas no son expulsados, lanzaremos una operación (militar)", expresó el ministro de Exteriores turco.

Turquía amenaza con iniciar una operación militar en Siria si no se crea, en conjunto con Estados Unidos, zona segura fronteriza. (Foto: EFE)