Siguen los avistamientos de drones misteriosos en Estados Unidos: Esto es lo que se sabe

En las últimas semanas una serie de misteriosos avistamientos de drones surcando los cielos de Estados Unidos han generado especulaciones y preocupación sobre su origen y objetivos. Estos han sido vistos principalmente en Nueva Jersey y la zona este del país.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, y el senador estadounidense Andy Kim han hecho eco de los avistamientos y han solicitado que se brinden respuestas claras al respecto, por lo que el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional, la policía estatal y otras agencias han abierto sus respectivas investigaciones.

Murphy y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han enfatizado que los drones no parecen ser una amenaza para la seguridad pública, pero muchos legisladores estatales y municipales han pedido, no obstante, reglas más estrictas sobre quién puede volar las aeronaves no tripuladas y que se les permita derribarlas del cielo, según informa AP.

Las autoridades federales dijeron el lunes por la noche que entre los avistamientos se encuentran drones comerciales legales, drones de aficionados y drones de las fuerzas del orden, así como aeronaves tripuladas, helicópteros e incluso estrellas que fueron reportadas por error como drones. Los funcionarios dijeron que la evaluación se basó en datos técnicos y pistas.

🛸Lo que hasta ahora es la imagen más nítida de los #Drones del tamaño de una camioneta que sobrevuelan los cielos de #EstadosUnidos🇺🇸 🤐Ninguna autoridad habla. Al parecer, la idea es que la gente de “acostumbre” y diga: “Son sólo drones”… ‼️ La comunicación del silencio… pic.twitter.com/DYWuckeZND — Santiago Ravidlas (@SantiRavidlasPy) December 14, 2024

INICIO DE LOS AVISTAMIENTOS

Decenas de testigos informaron haber visto drones en todo el estado de Nueva Jersey desde mediados de noviembre, incluso cerca del Picatinny Arsenal, una instalación de investigación y fabricación militar, y sobre el campo de golf del presidente electo Donald Trump en Bedminster.

El gobernador Murphy, demócrata, dijo el lunes que el equipo de detección de drones proporcionado por el gobierno federal ha aportado poca información nueva. Se negó a describir el equipo, excepto para decir que es potente y que incluso podría inutilizar los drones, aunque dijo que eso no es legal en suelo estadounidense.

Murphy instó al Congreso a dar a los estados más autoridad para lidiar con los drones.

Mientras tanto, el FBI y la policía estatal de Nueva Jersey advirtieron que no se debe apuntar con láser a los sospechosos de ser drones, porque los pilotos de aeronaves reciben cada vez más impactos en los ojos. Las autoridades también dijeron que les preocupa que la gente pueda disparar armas contra aeronaves tripuladas que hayan confundido con drones.

Y siguen las cosas muy misteriosas desde new Jersey en Estados Unidos invasión de drones pero helicóptero han subido sobrevolando el área intentando alcanzarlos y no pueden ya que la velocidad de dichos drones es casi la velocidad de la luz pic.twitter.com/sV63A5sqoD — j c foto estudios Carrera (@jcfotoestu22571) December 16, 2024

¿SON UNA AMENAZA?

La creciente ansiedad entre algunos residentes no pasa inadvertida para la administración Biden, que ha enfrentado críticas de Trump por no abordar el asunto de manera más agresiva.

El portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo el lunes que el gobierno federal aún no ha identificado ningún riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional en ninguno de los avistamientos de drones reportados en el noreste, y agregó que los funcionarios creen que eran drones o aviones volados legalmente, hasta incluso estrellas.

“Hay más de un millón de drones registrados legalmente en la Administración Federal de Aviación aquí en los Estados Unidos”, dijo Kirby. “Y hay miles de drones comerciales, de aficionados y de las fuerzas del orden que vuelan legalmente en el cielo todos los días. Ese es el ecosistema con el que estamos lidiando”.

El gobierno federal ha desplegado personal y tecnología avanzada para investigar los informes en Nueva Jersey y otros estados, y está evaluando cada denuncia reportada por los ciudadanos.

Alrededor de 100 de los más de 5.000 avistamientos de drones reportados al FBI en las últimas semanas fueron considerados lo suficientemente creíbles como para justificar una mayor investigación, según una declaración conjunta del Departamento de Seguridad Nacional, el FBI, la Administración Federal de Aviación y el Departamento de Defensa.

Sin embargo, ante la pregunta sobre quiénes son los operadores de estos drones, las autoridades dicen que no lo saben.

🇺🇲 Nueva Jersey, un estadounidense intenta derribar un dron con armas pequeñas Drones no identificados están sobrevolando Estados Unidos y Trump dijo que los derribaría. Aún no está claro qué son estos objetos. pic.twitter.com/nL2BWrDST8 — † Rafa Folgado 🇪🇸✋️ (@elsoberado) December 15, 2024

¿CONSPIRACIÓN?

En Internet han surgido especulaciones y algunos han expresado su preocupación de que los drones podrían ser parte de un complot nefasto de agentes extranjeros.

El lunes, el portavoz del Pentágono, mayor general Pat Ryder, dijo que es poco probable que los drones estén utilizando herramientas de inteligencia, dado lo ruidosos y brillantes que son. Por su parte, la portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, dijo que los aviones no son drones militares estadounidenses.

El sábado por la noche, un dron que volaba cerca del Aeropuerto Internacional Logan de Boston condujo al arresto de dos hombres acusados ​​de allanamiento, allanamiento ilegal y violación de una ordenanza o reglamento municipal, según informó la policía de la ciudad. Se declararon inocentes de todos los cargos.

La policía dijo que el dron voló “peligrosamente cerca” del aeropuerto y que un oficial que utilizó tecnología de monitoreo de drones detectó la aeronave y la ubicación de los operadores, que estaban en una isla en el puerto de Boston.

Un tercer hombre que huyó cuando la policía llegó al lugar del lanzamiento del dron aún está siendo buscado.

Michael Martin, abogado de uno de los acusados, dijo que su cliente es un aficionado a los drones que está interesado en los edificios abandonados y que las imágenes del dron respaldarán esto.

Las autoridades instan a tomar medidas contra los drones. Donald Trump ha dicho que cree que el gobierno sabe más de lo que dice. "Que la gente lo sepa, y ahora. De lo contrario, ¡dispárenles!", publicó en Truth Social.

