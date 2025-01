Sheinbaum anuncia la creación de 35.000 empleos para los mexicanos que deporte Trump de Estados Unidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el sector privado en su país tiene disponibles 35.000 plazas de trabajo para los mexicanos que sean devueltos al país tras el anuncio de deportaciones que anunció el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

Los empleos están referidos a los sectores de la manufactura, servicios, construcción y minería, según ha comunicado el Consejo Coordinador Empresarial a la presidenta.

El anuncio de las vacantes laborales es parte del plan de emergencia del Gobierno de Sheinbaum, para dar cobijo a los mexicanos repatriados y se suma a otras medidas gubernamentales que incluyen la afiliación al seguro social y la incorporación al padrón de beneficiarios de los programas sociales.

La mandataria agradeció el respaldo del Consejo Coordinador Empresarial para abrir vacantes de trabajo ante la posibilidad de deportaciones masivas.

Sheinbaum, aseguró que la economía mexicana se mantiene sólida y destacó que el peso mexicano se mantiene y hay reservas en el Banco de México (Banxico).

"Para quien dice que la economía mexicana no es fuerte. Somos fuertes allá y somos fuertes acá. El 3.69 % y el peso con lo que podría haber variado con la llegada del presidente Trump, se ha mantenido, eso quiere decir que hay confianza y que la economía de México está bien, está fuerte. Hay reservas en el Banco de México, hay recursos en el pueblo de México. Fíjense, esto es con todo y el aumento salarial del 12% del salario minímo", expresó la izquierdista.

PLAN MÉXiCO

“El Plan México es una propuesta integral, que tiene como base el bienestar del pueblo de México. No es un plan para enfrentar al presidente Trump, no es coyuntural, es un plan para México en el largo plazo incluso, no solo para el sexenio”, dijo la jefa de Estado en su habitual mañañera de este jueves.

La mandataria precisó que dicho programa tiene como objetivo “el desarrollo equitativo y sustentable del país”.



Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: