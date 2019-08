Sexo en la Casa Blanca: Empleada del presidente es acusada de tener sexo en el tejado de un edificio federal

Un exgerente de la Administración de Servicios Generales (GSA) reveló haber tenido relaciones sexuales con una funcionaria de la Casa Blanca, cuyo nombre se mantiene en el anonimato.

Según información revelada por la NBC News, los hechos ocurrieron en el área administrativa del edificio de la GSA y terminó en el techo del referido lugar.

Según el informe de la GSA, la actividad sexual "comenzó en el área de la suite del Administrador y culminó con sexo oral en la azotea de la Oficina Central".

Uno de los involucrados, Brennan Hart, exadministrador asociado y jefe de personal en funciones de la agencia, declaró que él y la funcionaria se encontraban bajo influencias del alcohol: habían estado bebiendo vodka.

La GSA dijo que el empleo de Hart con la agencia terminó en marzo de 2018, poco después de que el informe se presentara originalmente.“Un empleado tiene el deber de no permitir el uso de la propiedad del Gobierno para otros fines que no sean los autorizados”, indica el informe citado por New York Post.

“Tener relaciones sexuales en el edificio de la oficina central no es un propósito autorizado para el uso público. Además, no existe una ley o regulación de GSA que permita a un empleado tener relaciones sexuales en el edificio", agrega.

NO ES LA PRIMERA VEZ



Cabe destacar que esta no es la primera vez que la Casa Blanca se tiñe de un escándalo de este tipo. En 1998, el presidente Bill Clinton fue acusado de tener una relación extramatrimonial con su becaria de 22 años: Mónica Lewinsky.

Tras este hecho, Clinton fue llevado por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos a juicio político por perjuicio. Sin embargo, fue exonerado de todos los cargos por parte del Senado.