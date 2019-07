Sergio Moro intentó que Lava Jato revelara datos sobre Venezuela, según medio

Sao Paulo. Nuevos mensajes publicados este domingo sugieren que el ex juez brasileño Sergio Moro , actual ministro de Jair Bolsonaro, orientó a los fiscales de la operación Lava Jato para que revelasen informaciones ofrecidas por Odebrecht sobre el escándalo de corrupción en Venezuela y que estaban bajo secreto de sumario.

El diario Folha de Sao Paulo, en asociación con el medio The Intercept Brasil, publicó nuevos mensajes intercambiados a través de la aplicación Telegram entre Moro y diversos fiscales de la operación Lava Jato, entre ellos Deltan Dallagnol.

Según los mismos, integrantes de la operación Lava Jato se movilizaron para exponer informaciones bajo secreto de sumario sobre la corrupción en Venezuela después de recibir una sugerencia en agosto de 2017 del entonces juez federal.

Los diálogos, enviados por una fuente anónima a The Intercept Brasil y analizados por el diario Folha de Sao Paulo, indican que el objetivo principal de la iniciativa era dar una respuesta política al endurecimiento político del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Tras ganar las elecciones de 2018, Jair Bolsonaro convirtió a Sergio Moro en símbolo de lucha contra la impunidad deginándolo ministro de Justicia. (Foto: AFP) Tras ganar las elecciones de 2018, Jair Bolsonaro convirtió a Sergio Moro en símbolo de lucha contra la impunidad deginándolo ministro de Justicia. (Foto: AFP) Tras ganar las elecciones de 2018, Jair Bolsonaro convirtió a Sergio Moro en símbolo de lucha contra la impunidad deginándolo ministro de Justicia. (Foto: AFP)

"Tal vez sea el momento de hacer pública la delación de Odebrecht sobre sobornos en Venezuela", afirmó el entonces magistrado Sergio Moro.

Ante la sugerencia, el fiscal Deltan Dallagnoll responde: " Estoy de acuerdo. Hay unas limitaciones en el acuerdo entonces tenemos que ver cómo lo hacemos. Todavía más, creo que es el momento de ofrecer acusaciones aquí por blanqueo internacional contra los responsables de allí si hay pruebas".

Y agrega: "Habrá críticas y un precio, pero vale pagar para exponer y contribuir con los venezolanos".

En 2016, Odebrecht decidió colaborar con la justicia y reconoció haber pagado sobornos en Venezuela, pero los detalles estaban bajo secreto de sumario por determinación del Tribunal Supremo de Brasil, la máxima corte del país.

Según Folha de Sao Paulo, dos fiscales venezolanos llegaron a Brasil en 2017 y los mensajes sugieren que la visita fue vista por los fiscales como una oportunidad para exhibir la información de la delación de Odebrecht sobre Venezuela.

Dos semanas después de la llegada de los fiscales, la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien se exilió tras su divorcio con el Gobierno de Nicolás Maduro, publicó en su página web dos vídeos con fragmentos del ex director de Odebrecht en Venezuela Euzenando Azevedo sobre contribuciones hechas por la empresa a la campaña de Maduro.

El ex juez Sergio Moro se encuentra en medio de un escándalo luego de que se filtraran mensajes que mantenía con fiscales brasileños. (Reuters) El ex juez Sergio Moro se encuentra en medio de un escándalo luego de que se filtraran mensajes que mantenía con fiscales brasileños. (Reuters) El ex juez Sergio Moro se encuentra en medio de un escándalo luego de que se filtraran mensajes que mantenía con fiscales brasileños. (Reuters)

Tras la divulgación de los mensajes, Moro salió al paso en su cuenta de Twitter y cuestionó al diario brasileño.

"Nuevos delitos cometidos por la operación Lava Jato según Folha de Sao Paulo y su nuevo socio, supuestas discusiones para hacer públicos delitos de soborno de Odebrecht en Venezuela, país en el que jueces y fiscales son perseguidos y no pueden actuar con autonomía. ¿Es en serio eso?", preguntó Moro.

Las filtraciones realizadas este domingo por Folha de Sao Paulo se suman a las ya realizadas por The Intercept Brasil, las cuales han puesto en duda la imparcialidad del ex magistrado Moro, principalmente en el caso que llevó a la condena a prisión del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).

Una encuesta publicada la víspera y realizada por el instituto Datafolha apunta que para el 58 % de los entrevistados las conversaciones mantenidas entre Moro y los fiscales son inadecuadas, aunque la mayoría (54 %) también considera que la prisión de Lula fue justa.



Fuente: EFE

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: