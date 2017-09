Veredicto final. Una corte de San Francisco, Estados Unidos le otorgó los derechos de autor a un fotógrafo británico por el 'selfie de un mono' de Indonesia. La decisión tuvo lugar luego de una intensa lucha jurídica de dos años, de acuerdo a AFP.

La historia comienza en el 2011 cuando un macaco negro con cresta de la isla indonesia de Sulawesi se tomó una foto con la cámara de David Slater. Su accionar dio por resultado a uno de los selfies más célebres de la historia del autorretrato.

Slater, en compañía del grupo People for the Ethical Treatment of Animals (PETA, gente por el trato ético a los animales) llegaron a un acuerdo el pasado lunes con la corte de San Francisco en beneficio del británico.

"Slater donará 25% de los ingresos futuros por el 'selfie del mono' a organizaciones de caridad dedicadas a proteger y a mejorar el bienestar y hábitat de Naruto y de los macacos negros con cresta de Indonesia", se puede leer en un comunicado.

La instantánea estuvo en la boca de todos luego que David la publicara en un libro suyo. PETA, al tomar conocimiento del selfie, solicitó al tribunal que el macaco fuera "declarado autor y propietario de sus propias fotografías". Sin embargo, tras el último veredicto, el fotógrafo británico ganó la batalla.