Cuando a las 6:30 de la mañana, hora de Israel (10:30 pm hora del Perú), las sirenas comenzaron a sonar en Tel Aviv alertando a sus ciudadanos de un ataque con misiles, Yifat, sus hijos y esposo se guarecieron en su cuarto seguro. Inmediatamente ella mandó mensajes a sus tíos Margit, de nacionalidad peruana y Yossi Silberman, argentino de nacimiento, y a su prima Shiri (32) que vive junto a su esposo Yarden y sus hijos en el Kibbutz Nir Oz, al sur de Israel. Ninguno contestó.

Yarden Bibas fue golpeado y llevado ensangrentado.

Un grupo fuertemente armado de terroristas de Hamas había ingresado al Kibbutz y, con taladro en mano, forzaron la puerta de su casa. Tomaron de rehenes a Shiri y sus bebés Ariel de 4 años y Kfir de 9 meses y golpearon hasta romperle la cabeza a su esposo Yarden Bibas (34). El video de su captura, difundido en redes por Hamas, no tardó en ser visto por su familia. No sabía nada de sus tíos. Recién cuando los militares israelíes retomaron el Kibbutz, que fue dejado en ruinas, se comprobó que entre los cadáveres no se encontraban sus tíos, lo que muestra que también fueron secuestrados.

quienes conocen a Shiri resaltan su sencillez y buen humor.

Así empezó la cruzada que Yifat Zailer, fotógrafa documentalista de profesión, ha iniciado para lograr la liberación de Shiri y su familia. “Seis personas de mi familia están ahora en Gaza. Esos monstruos mataron niños, quemaron gente, violaron mujeres y ahora tienen a mi familia allá. Por favor, tengo miedo. Por favor. No sé qué más decir”, dice entre lágrimas y sollozos en comunicación exclusiva con Perú21.

La imagen de Shiri y sus hijos siendo secuestrados se ha convertido en un símbolo de la insania de Hamas.

La foto de los pequeños Ariel y Kfir han dado la vuelta al mundo y la dramática escena del video grabado por los mismos terroristas de Hamas y subido a sus redes sociales donde se ve a una aterrorizada Shiri abrazando a sus bebés y envuelta en una manta blanca, se ha convertido en la imagen de la lucha de cientos de familiares de los secuestrados por Hamas la fatídica mañana del 7 de octubre. Por su parte, la foto de los pequeños Ariel y Kfir, difundidas alrededor del mundo, son una muestra de hasta dónde ha llegado esta insania.

“Mataron gente inocente no armada. No se puede entender eso. Es una pesadilla. No sabemos nada. Ha pasado una semana. Mi tía tiene Parkinson. No sé si el bebé (Kfir) tiene algo de comer. Todavía no come comida. Necesita la botella”. Su dramático testimonio termina con un llamado de solidaridad: “Por favor, todas las mamás y papás del mundo. Piensen en él”.