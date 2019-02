Sean Penn confesó que no está libre de peligro tras su entrevista a el 'Chapo' Guzmán

El actor estadounidense Sean Penn confesó que "no puede asegurar nada" respecto a la posibilidad de que 'El Cartel de Sinaloa' pueda hacerle daño. Sus dichos tuvieron lugar en una entrevista con Charlie Rose para el programa '60 Minutos' de la cadena CBS, que se transmitió este domingo.

El actor estadounidense negó que su reunión con el capo de los narcos hubiera llevado a su captura, porque fue el 2 de octubre, muchas semanas antes del operativo en Sinaloa.

"El Gobierno mexicano claramente estaba muy humillado por la noción de que alguien lo encontrara antes que ellos. Bueno, nadie lo encontró antes que ellos. Nosotros no somos más listos que la DEA ni que la inteligencia mexicana. Tuvimos un contacto mediante el cual pudimos facilitar una invitación", sostuvo.

En la entrevista, el periodista Charlie Rose le preguntó a Penn si considera que el Gobierno mexicano divulgó la reunión 'El Chapo' Guzmán para culparlo y ponerlo en riesgo.

"Sí", respondió Penn, y agregó que las autoridades mexicanas animaron al Cártel de Sinaloa a ponerle en la mira. Y aunque dijo que no teme por su vida, admitió que no puede decir con certeza que su vida no esté en peligro.

EL FRACASOEl periodista de CBS, Charlie Rose, le preguntó a Sean Penn por qué se quiso reunir con 'El Chapo', si pensaba que estaba en riesgo y si valía la pena tomarlo.

"Sólo pensé: se trata de alguien a partir de cuya entrevista pudiera yo empezar un diálogo sobre la política pública de la guerra contra las drogas. Esa fue mi idea", respondió Penn.

En la entrevista, la estrella de Hollywood lamentó una vez más que "toda la discusión sobre este artículo pase por alto su finalidad, que fue —insistió— tratar de contribuir a este diálogo sobre la política pública de la guerra contra las drogas".