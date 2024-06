Increíble. El banco estadounidense Wells Fargo despidió a más de una docena de trabajadores por supuesta “simulación de actividad del teclado”, en un aparente intento de engañar a su empleador haciéndoles creer que estaban trabajando. Así lo reveló The Guardian.

Los empleados fueron “despedidos después de una revisión de las acusaciones que involucraban la simulación de la actividad del teclado creando la impresión de trabajo activo”, según un documento presentado ante la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera.

Wells Fargo indica en su sitio web que adopta el trabajo flexible y afirma que muchas de sus funciones corporativas brindan al personal la oportunidad de “trabajar desde casa algunos días y en la oficina otros”. No se precisa si se trataba de un trabajo virtual o presencial.

Un portavoz de la empresa dijo: “Wells Fargo exige a sus empleados los más altos estándares y no tolera comportamientos poco éticos”.

Los dispositivos o software utilizados para simular la actividad del mouse de la computadora, conocidos como mouse movers o mouse jigglers, están ampliamente disponibles en Amazon por menos de 10 euros, y muchos de ellos afirman que son “indetectables”, detalla The Guardian.

Diseñados para evitar que las computadoras entren en modo de suspensión, los dispositivos funcionan colocando el mouse sobre una plataforma o disco que gira para imitar el movimiento normal, mientras que el software ejecuta un programa que mueve el mouse.

Los principales bancos se encuentran entre los empleadores que han adoptado un enfoque estricto sobre el trabajo desde casa. En enero, Bank of America envió “cartas educativas” al personal amenazando con medidas disciplinarias por no presentarse a la oficina, mientras que Goldman Sachs dijo en un memorando al personal el año pasado que animaba a los empleados a “trabajar en la oficina cinco días a la semana”. semana”, según The Guardian.

Jamie Dimon, director ejecutivo de JP Morgan, dijo a The Economist el año pasado que los empleados que no quisieran desplazarse a la oficina podrían encontrar trabajo en otro lugar.

