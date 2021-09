Con motivo de San Valentín, la empresa española El Corte Inglés ha preparado cinco cortos con historias de amor. Entre estas destaca el video titulado Cupido in love, que muestra la atracción entre dos hombres teniendo como escenario la tienda de almacenes.

El corto por San Valentín fue dirigido por Roberto Pérez Toledo, conocido por Los gritones. Él explicó a Verne que propuso la idea, la cual tuvo buena aceptación de El Corte Inglés, que le dio todas las facilidades para la grabación.

La compañía resaltó que Cupido in Love forma parte de varios cortos por San Valentín y que no se trata de una iniciativa dirigida solo al público gay.

"Siempre he contado historias de parejas en mis guiones y he intentado que las barreras entre las orientaciones sexuales estén muy difuminadas y sin etiquetas. A veces ocurren entre chico y chica, entre chicos o entre chicas, pero eso no marca lo que cuento", dijo Pérez Toledo a Verne.

Cupido in Love, la producción de El Corte Inglés por San Valentín, fue bien recibida en las redes sociales: