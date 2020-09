[ACTUALIZACIÓN 07:37 AM 03/12/15]La mañana del último miércoles, Syed Rizwan Farook, de 28 años, y Tashfeen Malik, de 27, dejaron a su bebé de 6 meses con la madre de Farook, asegurando que iban a una cita médica.

Al mediodía, según la Policía, la pareja se había puesto ropa de asalto, armado con fusiles y se preparaba para irrumpir en una fiesta de un grupo de empleados del Condado de San Bernardino (California), donde mataron a 14 personas e hirieron a otras 17.

Antes de la puesta del sol, después de un tiroteo con la Policía de San Bernardino, ambos estaban muertos, dejando a la afligida comunidad californiana con pocas pistas para desentrañar el motivo de la matanza.

Syed Farook, nacido en Estados Unidos, trabajaba como especialista en salud ambiental para el condado de San Bernardino, inspeccionando restaurantes que pudieran violar las normas sanitarias, según autoridades y un sitio web que supervisa a los empleados públicos.

El miércoles, Farook asistió a una fiesta anual para los empleados de su departamento, pero luego se fue, volviendo más tarde con armamento y acompañado de Malik.

El jefe de la Policía de San Bernardino, Jarrod Burguan, dijo que el tiroteo claramente había sido planificado y que los sospechosos dejaron varios artefactos explosivos, que parecían ser bombas de fabricación casera, en la escena de la masacre.

Sue Ann Chapman, una trabajadora de un local de comida rápida que fue inspeccionado por Syed Farook a principios de año por su trabajo en el condado, dijo que no detectó actitudes sospechosas en el presunto asesino.

"Era muy callado", dijo Chapman. "Chequeó la comida y dijo que estaba aquí porque alguien se quejó (…) Se veía completamente normal", agregó.

Burguan dijo que no sabía si Farook y Malik estaban casados, pero funcionarios del Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR, por sus siglas en inglés), que estuvo en contacto con la familia, aseguró que eran marido y mujer.

La pareja se casó hace 2 años y tiene una niña de seis meses, dijo a la agencia Reuters Hussam Ayloush, directora ejecutiva de la sección de Los Ángeles del CAIR.

La familia de Farook es originaria del sur de Asia, mientras que la de Malik se cree que es de Pakistán y que vivió en Arabia Saudita antes de trasladarse a Estados Unidos, dijo Ayloush.

[ACTUALIZACIÓN 19:28] – Uno de los autores de tiroteo murió abatido en enfrentamiento con PolicíaUno de los sospechosos del tiroteo en San Bernardino (California, Estados Unidos), que dejó al menos 14 fallecidos este miércoles, resultó muerto en un enfrentamiento con la Policía, informó el alguacil de esa ciudad, al subrayar que se trata de una información preliminar a falta de confirmar más datos.

"La información preliminar es que un sospechoso está abatido", indicó el departamento del alguacil de San Bernardino en un mensaje en la red social Twitter, en el que subrayó que la situación al respecto permanece "activa".

Ningún agente de policía ha resultado herido en este incidente, según el mismo mensaje en la cuenta oficial del alguacil, que se ha remitido a posteriores informes para ampliar la información.

Los canales de televisión han mostrado en directo imágenes aéreas de una presunta persecución policial en San Bernardino, que habría acabado con un vehículo de color oscuro detenido en mitad de una urbanización.

Previamente, el jefe de la policía de San Bernardino, Jarrod Burguan, había asegurado en una rueda de prensa que "hasta tres" sospechosos habían participado en el tiroteo registrado esta mañana en el Inland Regional Center, un centro de ayuda a discapacitados, y que estos habrían escapado en un vehículo de color oscuro.

Los sospechosos estaban "preparados" y bien equipados, con armas largas y vestimenta militar, para una acción así, según la Policía, que todavía no ha dado información sobre sus identidades o su motivación.

[ACTUALIZACIÓN 17:30] – Barack Obama pide que cesen los tiroteosAl menos 14 personas fallecieron y otras 14 resultaron heridas este miércoles en un tiroteo perpetrado en un centro de pacientes con problemas mentales en San Bernardino, al este de Los Ángeles, confirmaron las autoridades.

"Los datos preliminares indican que 14 personas murieron, mientras otras 14 fueron heridas", dijo en una rueda de prensa Jarrod Burguan, jefe del departamento de policía de la ciudad, quien agregó que "todavía se desconocen los motivos de la masacre".

En tanto, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió este miércoles a acabar con la "pauta" que convierte a los tiroteos masivos en algo que ocurre de forma "normal" en el país, después de este ataque.

"Tenemos ahora una pauta de tiroteos masivos en este país que no tiene ningún paralelo en ningún otro sitio en el mundo", dijo Obama en una entrevista con la cadena de televisión CBS News, preguntado por su reacción al tiroteo.

"Deberíamos unirnos y actuar de forma bipartidista para hacer que esto sea algo raro, en lugar de algo normal. Nunca deberíamos pensar que esto es algo que está dentro de lo ordinario, porque no pasa tan a menudo en otros países", agregó.

WATCH: President Obama speaks with CBS This Morning's Norah O'Donnell after reports of an active shooter in San Bernardino: "We have a pattern now of mass shootings in this country that has no parallel anywhere else in the world." https://cbsn.ws/1TwtDDF

Posted by CBS News on miércoles, 2 de diciembre de 2015

[NOTA ORIGINAL 15:11]Al menos 20 heridos es el saldo que viene dejando un tiroteo en San Bernardino, California (Estados Unidos). Los primeros reportes deslizan que habría 12 fallecidos.

El Departamento de Bomberos de San Bernardino confirmó a través de Twitter del hecho, que sucedió a pocos metros de una cancha de golf.

Según información de la cuenta de Twitter del condado de San Bernardino, en la zona se encuentran entre uno a tres sospechosos de ser los autores del tiroteo. Ellos estarían vestidos con uniforme militar.

(Foto: KABC TV)





SBFD units responding to reports of 20 victim shooting incident in 1300 block of S. Waterman. SBPD is working to clear the scene.

— San Bernardino Fire (@SBCityFire) diciembre 2, 2015





. SanBernardinoPD has confirmed 1to3 possible suspects.Multiple victims. #SBCSD &other agencies assisting. More info to come. #SanBernardino

— SB County Sheriff ( sbcountysheriff) diciembre 2, 2015





NBCLA capturing devastating footage of active shooting situation. pic.twitter.com/RYtrV57CjE

— Ryan Parker (@TheRyanParker) diciembre 2, 2015