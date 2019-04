"Soy sacerdote con un hijo nacido de una relación de amistad", confiesa cura

Un sacerdote que prefirió mantener su identidad en secreto ofreció un polémico testimonio al diario El Tiempo, de Colombia, en donde confesó ser padre de un niño tras haber tenido solo una "relación de amistad" con una mujer y continuar como representante de la Iglesia.

"Soy sacerdote con un hijo nacido de una relación de amistad y que, por fruto de muchas cosas, no supimos guardar distancia en su momento y tener claro nuestros sentimientos", escribió.

Aclaró que con su amiga comparte una paternidad pero no una relación sentimental.

Ha vivido su rol como padre a escondidas debido al temor de perder su trabajo en la Iglesia y a renunciar a su vocación por Dios. Por eso, "gran parte de mi relación con mi hijo debe ser manejada por teléfono o en ciertos momentos especiales y lugares donde no me conozcan".

En su extensa revelación, el clérigo arremetió contra la iglesia por mantener encubiertos a párrocos homosexuales. "Es claro que muchos obispos ven con menor dificultad el tener sacerdotes homosexuales soterrados que curas con hijos", sostuvo.

Para el eclesiástico debería permitirse ejercer como curas y a la vez poder formar una familia.

"No olviden que somos humanos, sentimos, nos enamoramos, la sexualidad nos acompaña y no es algo incompatible con nuestro ministerio", señaló.

A pesar de su polémica posición en torno al celibato, el cura manifestó que admira a quienes sí llevan este compromiso de manera compatible con su vocación por Cristo.

"Ahora, no generalizo y no estoy en contra del celibato, pues el celibato no nos lleva a vivir de esa manera, porque el mismo Cristo fue célibe y es él nuestro referente y motivación por el cual se llega a optar en este ministerio sacerdotal. Por eso, aplaudo realmente a aquellos quienes viven su estado de esta forma en completa alegría", sostuvo.

Aunque, añadió, finalmente que son pocos los casos que pueden mantener la opción de célibe y a la vez ser clérigo. "Sé que se pueden contar; sean sinceros, hermanos, pues la formación y acompañamiento no es el mejor, y la fraternidad en la que se vive esta muy fracturada", indicó.

