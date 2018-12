"No sabía que había gente que podía ayudarme", el testimonio de un hombre maltratado por su mujer

La violencia de género no es algo exclusivo en las mujeres. Pese a que los casos no son tomados con la misma seriedad, muchos hombres son víctimas de agresiones en sus hogares. Así lo revela el testimonio de un hombre británico, quien ha preferido mantenerse en el anonimato.

Después de 10 años de maltratos físicos y psicológicos, el varón se hizo de valor y dio a conocer los pormenores de las agresiones que le tocó vivir en su hogar.

De acuerdo a información recogida por BBC Mundo, la pareja del hombre controlaba todo su dinero y no le dejaba tener contacto con su familia. "Era bastante controladora, solía sacar dinero de mi cuenta cuando recibía mi sueldo", señala.

"Me ha mantenido alejado de mi familia durante los últimos 10 años. Se trataba sobre todo de un maltrato psicológico", agrega la víctima.

MALTRATO FÍSICO

De acuerdo al testimonio del hombre, su pareja también la agredía físicamente y ella era la que decidía cuándo podía comer.

"Me tiraba cosas a la cabeza, platos. De hecho, tengo hasta una marca que muestra lo que me hizo", cuenta la víctima.

De hecho, a raíz de las restricciones alimentarias, el sujeto sufrió un colapso en el trabajo y terminó refugiándose en un hogar, gestionado por el Servicio de Abuso Doméstico de Northamptonshire (NDAS, por sus siglas en inglés)

"No saben si fue un ataque por deshidratación, pero lo cierto es que no estaba comiendo. No me dejaban comer en casa", dice.

Según la víctima, se demoró en hacer públicas las agresiones, pues se dejaba influenciar por los estereotipos sobre "ser hombre".

"Sé que suena estúpido, pero si alguien te hace daño simplemente te dices a ti mismo que tienes que ser un hombre y superarlo. No sabía que había gente que podía ayudarme",

EL PROBLEMA

Matthew Cunningham, quien trabaja en la casa de acogida en la que vive ahora la víctima, dice que esta percepción es muy común entre las víctimas masculinas de abuso doméstico.

"No hay mucha información. Los hombres a veces no reconocen que son víctimas y no son capaces de verlo. Nunca han conocido qué opciones de ayuda hay a su disposición", explica.