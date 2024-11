El nivel devastador de los misiles que cruzan Rusia y Ucrania

Las tensiones entre Rusia y Ucrania han alcanzado un preocupante pico, sobre todo porque el último jueves las fuerzas rusas lanzaron desde la ciudad sureña de Astraján un misil balístico intercontinental, denominado Oreshnik, contra Dnipro en el centro de Ucrania.

En una declaración pública, Vladímir Putin, presidente de Rusia, aseguró que el misil estaba equipado con una “carga útil hipersónica no nuclear” y que sus ojivas “atacaban objetivos a una velocidad de mach 10, es decir, de 2.5 a 3 km/s”. La organización no gubernamental Centro para el Control de Armas y la No Proliferación, indicó, sin embargo, que la velocidad fue de 3,200 km/h, casi 900 m/s.

¿Por qué se produjo este ataque? Putin dijo: “Tenemos derecho a usar nuestras armas contra instalaciones militares de los países que permiten usar sus armas contra nuestras instalaciones”. Ello, debido a que Joe Biden, mandatario de Estados Unidos, autorizó a Ucrania este mes a usar los misiles estadounidenses ATACMS contra objetivos dentro de Rusia. Países de la OTAN, como Alemania, Francia o Inglaterra, también hicieron lo propio.

La escalada llevó al canciller ruso, Serguéi Lavrov, a decir que el ataque abre una “nueva fase de la guerra de Occidente contra Rusia”. Putin añadió que la guerra con Ucrania “ha adquirido elementos de carácter mundial”.

MINIESCALADAS

Al respecto, Andrés Gómez de la Torre, analista de defensa e inteligencia, declaró a Perú21: “Nos encontramos en una suerte de guerra limitada, de respuestas graduadas, medidas, y de miniescaladas entre los países de la OTAN que apoyan a Ucrania y la propia Federación Rusa”.

Indicó que “todo apunta a que la autorización del Gobierno de EE.UU. es para emplear los misiles en las zonas en que Ucrania se ha consolidado en territorio ruso, pero no más allá. Respecto a Inglaterra, ha autorizado el empleo de los famosos misiles Storm Shadow, que no tienen tan largo alcance, en promedio es de 300 km. Alemania, por su parte, ha sido cautelosa con el envío del Taurus, que es un equivalente al Storm Shadow y al Scalp francés, pero de más alcance”.

En referencia a la respuesta rusa, señaló que el Oreshnik es un “misil de prueba de rango medio, pero para consolidar esta miniescalada no le han colocado una cabeza nuclear o de racimo. El misil ruso, más bien, a diferencia de los occidentales, sí tiene un rango hasta de 3,000 km y puede llegar a toda Europa si es lanzado de territorio ruso”.

“Estamos en un escenario de miniescaladas progresivas controladas, para evitar tragedias mayores en el contexto de salida del Gobierno de los Estados Unidos y llegada del presidente Donald Trump, que tiene enfoques muy distintos en materia de seguridad”, sostuvo.

¿Es posible una guerra mundial? Gómez considera que “los actores involucrados son muy conscientes del riesgo que implicaría un eventual desborde de la crisis”, pero que la asunción de Trump hará que diciembre y enero de 2025 sean meses “críticos” para conocer si estas “pequeñas escaladas serán reformuladas”.

