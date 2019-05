Canciller ruso desmiente que Nicolás Maduro quiso abandonar Venezuela durante la 'Operación Libertad'

Moscú. El ministro de Exteriores de Rusia , Serguéi Lavrov, calificó este jueves de "mentira" la afirmación de la Administración de Estados Unidos sobre supuestos planes del líder del chavismo, Nicolás Maduro , de abandonar el país durante el levantamiento de los manifestantes que apoyan a Juan Guaidó y a Leopoldo López, considerado por Moscú un intento de golpe de Estado.

"Si enumeramos todo lo que dicen los representantes oficiales de la Administración estadounidense sobre Venezuela, se pueden hacer preguntas interminables, y a todas ellas, como regla, la respuesta diplomática será: es mentira", dijo Lavrov en Uzbekistán, según la agencia rusa Interfax.

El canciller de Rusia comentó con estas palabras las declaraciones del secretario de Estados Unidos , Mike Pompeo, de que Maduro se disponía a huir de Venezuela a Cuba.

El alto diplomático ruso señaló que Moscú y Washington acordaron mantener contactos sobre Venezuela, pero que las posiciones de ambos países son incompatibles.

"Acordamos mantener los contactos, incluyendo el diálogo sobre Venezuela, pero no veo cómo acercar posiciones. Por un lado, las nuestras, basadas en la Carta de la ONU, los principios y normas del derecho internacional; por otro lado, la de EE.UU., que designa desde Washington al presidente encargado de otro país", sostuvo.

El canciller subrayó que son "posiciones incompatibles", pero que están "dispuestos a conversar".

Maduro recibió el respaldo de las Fuerzas Armadas. (Foto: EFE)

Al refererirse a la conversación sostenida la víspera con Pompeo, Lavrov dijo que, en su opinión, el secretario de Estado lo llamó "para después decir públicamente que me había llamado y me había dicho que no me entrometiese".

"Bueno, eso hizo", añadió Lavrov.

El ministro afirmó que la posición de Rusia respecto a los planes de EE.UU. contra Venezuela "será muy simple".

"Vamos a movilizar a un grupo de Estados que al igual que nosotros respetan la Carta de la ONU y se oponen a este tipo de acciones", manifestó.

Lavrov indicó que se trata de algo muy simple y difícil de tergiversar, la defensa de las normas y principios básicos del derecho internacional tal y como están inscritos en la Carta de la ONU.

No obstante, EE.UU. continuó presionando al régimen de Maduro al no descartar una posible intervención militar y cargó contra Rusia y Cuba, a los que Washington acusa de mantener en el poder a un dictador.

Pompeo fue el más claro en pronunciarse sobre una hipotética intervención castrense en una entrevista con la cadena de televisión Fox.

El titular de Exteriores estadounidense se refirió a la conversación que sostuvo por teléfono con Lavrov, a quien le enfatizó que "la intervención de Rusia y Cuba es desestabilizadora para Venezuela y para la relación bilateral entre Estados Unidos y Rusia".

Pompeo urgió a Rusia a que cese el apoyo a Maduro y a que se "una a otras naciones, incluida la abrumadora mayoría de países del hemisferio occidental, que buscan un mejor futuro para el pueblo venezolano".

Policía de Maduro lanzó bombas lacrimógenas este miércoles contra protestas opositoras en Caracas. (Foto: EFE)

Fuente: EFE