El 2022 comenzó con la escalada de tensión entre Rusia y Ucrania, una crisis que ha enfrentado no solo a ambos países, sino que ha determinado que otras potencias occidentales tomen partido y se pronuncien frente a este conflicto que pondría en peligro toda la estructura de seguridad de Europa. ¿Cuál es la causa del conflicto y hacia dónde va?

1. FIN DE LA URSS

Esta crisis arrastra implicaciones históricas, geopolíticas y económicas. Ucrania se independizó hace 30 años tras la caída de la Unión Soviética, año en que comenzaron las hostilidades entre Moscú y Kiev. Sin embargo, las raíces pueden ser aún más profundas. Un reportaje de ABC de España señala que “en décadas anteriores el totalitarismo comunista llevó a cabo desde Moscú campañas de limpieza étnica (el este y el sur de Ucrania fueron repoblados con rusos), y persiguió la lengua original y el culto religioso ucraniano”. Volviendo a 1991, Ucrania, Rusia y Bielorrusia fueron las tres repúblicas que sellaron la disolución de la Unión Soviética. Si bien las dos últimas formaron una estrecha alianza, Ucrania empezó a tener la mirada puesta en Occidente.

En 1997, Moscú reconoció las fronteras de Ucrania, incluida la mayoría étnica rusa que habitaba la península de Crimea. En los años posteriores las tensiones se agravaron, pero no sería hasta 2013 que se iniciaría una nueva etapa de crisis cuando el entonces presidente de Ucrania, el prorruso Víctor Yanukovich, suspendió la firma de un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Rusia había realizado una fuerte presión. El descontento de la población no se hizo esperar y el 24 de noviembre de aquel año decenas de miles se manifestaron contra el Gobierno en la plaza de la Independencia (Maidán) de Kiev.

2. EL PUNTO DE INFLEXIÓN

Las protestas contra el gobierno provocaron que Yanukovich huya del país, con lo cual se convocaron a elecciones presidenciales anticipadas. Sin embargo, el Kremlin aprovechó el vacío de poder en Kiev para anexar la estratégica Crimea en marzo de 2014. Este sería el punto de inflexión en la crisis entre ambos países.

En medio de enfrentamientos de militantes prorrusos y partidarios de la unidad de Ucrania, la anexión se dio a través de un referéndum en Crimea donde –incluidas acusaciones de fraude– vence la anexión a Rusia. La comunidad internacional no reconoce los resultados.

En otras regiones ucranianas se registran enfrentamientos. En el este, grupos separatistas apoyados por Rusia autoproclaman repúblicas populares y reclaman integrarse a la república gobernada por Putin. La fase activa de la guerra duró hasta el otoño de 2015, con una escalada renovada en 2017 y principios de 2020, lo que resultó en un costo humano estimado de 14,000 muertos y un millón y medio de desplazados.

3.EL FACTOR OTAN

Con la llegada de 2019, Putin y el nuevo presidente ucranio, Volodímir Zelenski, acuerdan retomar el proceso de paz en Ucrania. Por otro lado, poco a poco Ucrania abrió sus posibilidades de tramitar su entrada en la Unión Europea y la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que está compuesta por 30 países miembros y que tiene por objetivo garantizar “la libertad y seguridad” de las naciones integrantes por medios “políticos y militares”.

Desde diciembre de 2021, Putin exige a EE.UU. que Ucrania nunca pase a formar parte de la OTAN y no reciba ayuda militar. “Lo ponemos claro: no debe haber más expansión de la OTAN hacia el este. ¿Qué es lo que no se entiende? ¿Fuimos nosotros los que desplegamos misiles cerca de las fronteras de EE.UU.? No. Es EE.UU. quien vino con sus misiles a la puerta de nuestra casa”, dijo el mandatario ruso.

4.LA ESCALADA MILITAR

En noviembre de 2021, el servicio de inteligencia militar de Ucrania denunció que el Kremlin había movilizado 90,000 soldados rusos cerca de las fronteras de Ucrania y en los territorios ocupados por Crimea y Donbás. En la actualidad, este número superaría los 100,000. Asimismo, Kiev informó que los rusos iniciaron ejercicios militares a gran escala, por lo que la amenaza de una invasión se encuentra latente. El llamado de alerta fue rápidamente escuchado en Occidente.

Diversos analistas han señalado que esta es una forma de obligar a EE.UU. a discutir las exigencias de Moscú, aunque también es una señal para demostrar el poderío ruso en el mapa geopolítico. Putin ha negado incontables veces que tenga intensiones de una invasión; sin embargo, ha lanzado también advertencias frontales a Washington, Bruselas y la OTAN.

5.El PAPEL DE EE.UU.

Tanto para EE.UU. como Rusia, Ucrania cumple un papel determinante en el tablero geopolítico. Ante su ubicación, a las puertas del territorio ruso, es vista por Washington y la UE como un aliado estratégico y militar. Por lo pronto, el país europeo no forma parte de la OTAN, pero ha dejado en claro que tiene interés en unirse, sobre todo porque la organización le ha prometido total respaldo para preservar su soberanía amenazada en los últimos años.

Aunque Washington evita referirse de forma directa a un enfrentamiento armado con Moscú, sí ha prometido ayuda militar a Ucrania. “Si Rusia interviene en Ucrania, habrá respuesta”, apuntó el secretario de Estado, Antony Blinken, durante su gira por Europa esta semana.

Por lo pronto, tanto EE.UU. como Europa han amenazado a Rusia con duras sanciones económicas y otros castigos. No obstante, el panorama sigue mostrándose caótico día a día.

El Nord Stream 2

El gasoducto Nord Stream 2 es un proyecto energético diseñado para duplicar los envíos de gas natural de Rusia a Alemania por el mar Báltico, ahorrándose el paso obligado por Ucrania.

El gasoducto entraría en funcionamiento este año. Sin embargo, es un símbolo de discordia. Ucrania se considera un damnificado porque con su apertura dejará de recibir las millonarias regalías que representaría si transitara por Ucrania.

EE.UU. ha dicho que en caso de que Rusia invada Ucrania, “pondrá fin” a este proyecto.

Funcionaria del Ministerio de Transportes explica en su carta de renuncia que la institución se ha convertido en una "agencia de empleos. Además, exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado analiza exigencia de Omar Tello de conocer los futuros operativos en las investigaciones sobre el actual gobierno. También, Vladimir Cerrón presentará su defensa antes que el Poder Judicial dicte fecha por sentencia de malversación de fondos. Y, el presidente de los EE:UU Joe Biden anuncia que Rusia tiene la intención de atacar a Ucrania la próxima "semana" o "días".