Tinder asegura que no compartirá los datos personales con Rusia

Moscú. La popular aplicación de citas Tinder aseguró este martes que no entregará ninguna información personal de sus usuarios a las autoridades de Rusia, después de que el regulador de medios de comunicación, Roskomnadzor, incluyera a la compañía de Estados Unidos en un registro especial para poder exigírselo.

El pasado lunes, Roskomnadzor informó de que Match Group, propietaria y operadora de Tinder y otros sitios web de citas y chats en línea, fue incluida en el registro para proveedores de servicios de datos el pasado 31 de mayo, tras haber proporcionado la información necesaria.

" Hemos recibido una solicitud de registro de las autoridades gubernamentales rusas. Nos hemos registrado a fin de cumplir la ley", señaló a la agencia oficial TASS una fuente en el departamento de relaciones públicas de Match Group.

No obstante, agregó la compañía, ello no implica que " tengan que ser transferidos datos de los usuarios o datos personales" y los propietarios de Tinder "no han pasado estos datos al gobierno", señaló el Servicio de Prensa de la multinacional.

La noticia ha causado preocupación entre los usuarios, si bien Tinder no es la primera aplicación que afronta este tipo de exigencias de parte de Rusia, que ha incluido a 175 empresas en el registro, según el portal de información Gazeta.ru.

La aplicación de mensajes Telegram rechazó la exigencia. Las autoridades intentaron pero no consiguieron bloquear el servicio. También el Facebook ruso, VKontakte, ha sido incluido en el registro, así como WeChat, Badoo, servicios del mayor buscador ruso Yandex y del Grupo Mail.Ru.

La ley sobre información, tecnologías de información y protección de información obliga a los proveedores de servicios en Internet a almacenar los datos sobre la recepción, transmisión y el procesamiento de datos de voz, textos, fotos, sonidos, vídeos y otros mensajes electrónicos, así como información sobre sus usuarios.

De esta manera, las tecnológicas deben proporcionar esta información a los organismos estatales autorizados que se encargan de investigaciones operativas o garantizan la seguridad de Rusia.

No es la única ley que genera inquietud entre los usuarios locales, porque Rusia adoptó recientemente una medida que garantiza la estabilidad del segmento ruso de internet y su desconexión de la red mundial en caso de situaciones de crisis o ataques cibernéticos.

El portavoz del Kremlin defendió que no se trata de restringir las libertades de los internautas rusos, pero organizaciones internacionales y activistas temen que la ley pueda restringir el acceso a internet de manera similar que en China, ya que la interpretación del término puede ser muy amplia.

