Luego de que Rusia invadiera Ucrania en 2022, su participación en organismos internacionales se vio reducido. Sin embargo, el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizará en noviembre, en Perú, será la excepción. El embajador de Rusia en Perú, Igor Romanchenko, confirmó que su país estará presente en las reuniones del foro.

El diplomático señaló a Andina que Rusia siempre ha participado en todas las reuniones de APEC y este año no será la excepción. No obstante, en cuanto a la semana de alto nivel, en la que participan los jefes de Estado de las economías del foro, Romanchenko señaló que aún no se ha decidido “a qué nivel estará presente”.

“Rusia siempre participó muy activamente en todas las actividades de este organismo. Nosotros vamos a participar en todas las reuniones preliminares de la APEC, así como en la semana de alto nivel, aunque, sobre lo último, todavía no está deicidio a qué nivel Rusia estará presente, pero vamos a estar presente”, aseguró.

El embajador ruso resaltó que, en marzo del presente año, su país llevará a cabo elecciones presidenciales. En ese sentido, indicó que “la decisión de la participación rusa podrá ser tomada después de las elecciones y teniendo en cuenta los resultados de estas”. No obstante, aseguró que “alguien de las máximas autoridades va a estar presente”.

APEC es un importante foro de cooperación económica de los países Asia Pacífico en el que se busca promover las inversiones y el desarrollo económico de sus miembros. Este evento se realiza de manera anual y participan los jefes de Estado de las 21 economías que integran APEC.

VIDEO RECOMENDADO