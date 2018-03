Rusia: Kremlin expulsa a 23 diplomáticos británicos

Rusia ordenó la expulsión de 23 diplomáticos británicos, en respuesta a la idéntica decisión de Londres tras el envenenamiento del ex espía ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia. “Se expulsa en el plazo de una semana a 23 diplomáticos de la embajada del Reino Unido en Moscú”, anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Pero Moscú quiso llegar más lejos en su respuesta a Londres y retiró el permiso para la apertura del consulado general británico en San Petersburgo, la segunda ciudad del país. Además, ordenó suspender la actividad en territorio ruso del British Council, el instituto público dedicado a la difusión de la lengua y la cultura inglesa en el extranjero.

NO A LAS AMENAZAS



Ante esta reacción rusa, Londres retrucó que no “tolerará” amenazas del Kremlin contra los británicos ni contra otros ciudadanos en el país. La primera ministra británica, Theresa May, consideró que estas medidas de Rusia no cambian “nada los hechos” ni la “culpabilidad” rusa en el caso del envenenamiento.

SABÍA QUE



- Yulia Skripal y su padre Serguéi, ex agente ruso que pasó información al MI6 británico, fueron hallados inconscientes el pasado 4 de marzo en el sur de Inglaterra. Siguen hospitalizados.