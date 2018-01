Rusia: Detienen a Alexei Navalny, principal opositor de Vladimir Putin

Durante las manifestaciones por el boicot a las elecciones presidenciales en Rusia para el 18 de marzo, se detuvo a Alexéi Navalny , líder y opositor del gobierno de Vladimir Putin . Este personaje estuvo caminando por 'Tverskaya', una de las calles principales de la capital rusa.

La policía de Moscú argumentó que el opositor provocó a los miembros de seguridad para que lo detuvieran. Por ello, el medio de comunicación ruso, Dozhd, afirmó la posición de la entidad policial y mencionaron que hay imágenes de lo sucedido.

Ante esto, Navalny comentó a través de su cuenta de Twitter "me han detenido. Pero no tiene importancia. Vayan a Tverskay. No vayan por mí sino por ustedes y su futuro".

Меня задержали. Это значения не имеет. Приходите на Тверскую. Вы не за меня выходите, а за себя и своё будущее. — Alexey Navalny (@navalny) 28 de enero de 2018

También los agentes del orden irrumpieron en la sede del partido opositor, donde se desarrollaba la transmisión de la marcha y los agentes confiscaron todo.

Días anteriores, el Ministro del Interior ruso advirtió que la represión será dura contra la protestas.

Hasta el momento, son 90 los detenidos en la marcha de este domingo por alentar o participar en favor del boicot a la contienda electoral presidencial.