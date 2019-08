Rusia: El caso de las tres hermanas que mataron a su padre violador y que pueden pasar 20 años en la cárcel

En julio de 2018, tres hermanas adolescentes apuñalaron y mataron a golpes a su padre mientras dormía en su departamento de Moscú ( Rusia). Tras las pesquisas, se confirmó que el padre de las niñas abusó de ellas física y psicológicamente durante años.

Las hermanas han sido acusadas de asesinato y vienen llevando el juicio para definir qué pasará con ellas.

¿Qué pasó la noche del crimen?

La noche del 27 de julio de 2018, Mikhail Khachaturyan, de 57 años, llamó a Krestina, Angelina y Maria, que eran menores de edad en ese momento, una por una a su habitación, las regañó por no limpiar la casa y las roció con gas pimienta en la cara.

Cuando el agresor se había quedado dormido, las chicas lo atacaron con un cuchillo, un martillo y un spray de pimienta, infligiéndole heridas fatales en la cabeza, el cuello y el pecho.

Las autoridades confirmaron que el cuerpo tenía más de 30 heridas de cuchillo. Las jóvenes llamaron a la policía y fueron arrestadas allí mismo.

Durante tres años, Khachaturyan se había dedicado a pegar regularmente a sus hijas, torturándolas, manteniéndolas como prisioneras y abusando sexualmente de ellas.

Conmoción en Rusia

Los activistas de derechos humanos argumentaron que las hermanas no eran delincuentes sino víctimas, ya que no tenían ninguna forma de obtener ayuda y protección de su padre abusivo. Sin embargo, no hay leyes que protejan a las víctimas de violencia doméstica en Rusia.

Las investigadas ya no están bajo custodia policial, pero les han impuesto varias restricciones: no pueden hablar con los periodistas ni entre ellas.

Los fiscales insisten en que el asesinato de Khachaturyan fue premeditado, ya que él estaba dormido y las hermanas coordinaron el ataque, robando el cuchillo esa mañana. El motivo fue la venganza, argumentan.

Si se las encuentra culpables bajo ese cargo, las hermanas se enfrentan a una pena de hasta 20 años de cárcel. Sin embargo, los abogados de las hermanas dicen que el asesinato fue en realidad en defensa propia.

La defensa insiste en que las hermanas fueron víctimas de un "delito continuo" y, por lo tanto, deben ser puestas en libertad. Los abogados de las hermanas esperan que el caso sea desestimado, dado que la investigación ha confirmado el abuso de Khachaturyan desde 2014.

Con información de ABC.

