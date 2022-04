Una niña de 4 años murió en su casa de Luisiana (Estados Unidos), luego que su abuela materna la obligara a beber una botella de Whisky como castigo por haber tomado un sorbo.

La policía de Baton Rouge acudió a la casa de la familia tras un llamado de emergencia al 911 porque la pequeña se había desmayado y no podía respirar, asegura el New York Post. Aunque las autoridades le dieron los primeros auxilios, la niña no mostraba signos vitales.

Según detalla el medio, el nivel de alcohol en la sangre de la menor era de 0,680%, una “dosis letal”, para alguien de su edad. Los datos de la Universidad de Notre Dame señalan que un porcentaje mayor a 0,25% puede causar intoxicación por alcohol, y cualquier valor superior a 0,40% puede provocar un coma o la muerte.

Ahora, la abuela Roxanne Record, de 53 años, y la madre Kadjah Record, de 28, deberán afrontar una condena por homicidio en primer grado.

Los documentos policiales a los que pudo acceder el medio aseguran que Roxanne Record se enojó con su nieta al enterarse que había probado un sorbo del whisky Canadian Mist, por lo que, a modo de castigo, la obligó a beber el resto de la botella.

Ellas aseguraron que el contenido del licor estaba más de la mitad llena. La madre estaba presente y no trató de intervenir, según la policía.

Kadjah no buscó ayuda médica para su hija hasta que se dio cuenta que había dejado de respirar, según la orden judicial. Cuando llegaron los paramédicos, ya era demasiado tarde.

Roxanne le dijo a la policía que se equivocó y que quería asumir toda la responsabilidad por la muerte de su nieta. “La acusada [Roxanne Record] declaró que esto fue demasiado lejos y que arruinó la vida de todos”, finaliza el parte policial.