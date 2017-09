'Rolling Stone': La revista estadounidense busca comprador

La famosa revista estadounidense 'Rolling Stone', fundada en San Francisco en 1967, está en busca de un comprador, según anunció ayer su fundador Jann Wenner.

En una entrevista con el diario The New York Times, Wenner explicó que quería que la publicación fuera retomada por una empresa familiar, ya que hay un cierto nivel de ambición que no pueden alcanzar solos.

Rolling Stone, es considerada una de las más importantes de la historia de la prensa cultural, en especial en la cobertura de la escena del rock.

Sin embargo, la reputación y finanzas de la revista se vieron perjudicadas por un artículo publicado en el 2014 sobre una presunta violación en una universidad de Virginia que no respetó las reglas deontológicas periodísticas de base.

El año pasado el 49%, fue comprada por BrandLab Technologies, una start-up de Singapur dedicada a la música y fundada por el hijo del millonario singapurense Kuok Khoon Hong. Asimismo, este año vendieron otras dos de sus publicaciones “US Weekly” y “Men’s Journal”, al grupo American Media, especializado en la edición de tabloides.

Por otro lado, el fundador de 71 años, explicó que desearía conservar el rol editorial en el futuro, siempre y cuando, el nuevo propietario estuviera de acuerdo.