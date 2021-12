Rogel Aguilera Mederos insiste en que su sentencia de 110 años por atropellar y matar a 4 niños en una autopista de colorado es injusta. El joven cubano de 26 años, sentenciado la segunda semana de diciembre, aseguró que el juicio estuvo lleno de discriminación y le tendieron una trampa.

“Tengo esperanzas, a pesar de que me hicieron mucha trampa en el juicio y de que hubo mucha discriminación todavía confío en la justicia de este país y en la justicia divina. Allá arriba hay un Dios que sabe cómo pasó todo y conoce mi corazón”, indicó Aguilera durante una entrevista con el canal Telemundo.

Asimismo, el sentenciado criticó duramente a la justicia estadounidense asegurando que otras personas de distintas nacionalidades y colores de piel han recibido condenas menores que ni se acercan al 1% del fallo en su contra, por delitos más graves de los que cometió él.

Aguilera anhela que le reduzcan la condena para poder estar al lado de su hijo de 7 años para su próximo cumpleaños. “Es muy fuerte... imagínate. No hay un día que yo no piense en él, su cumpleaños es ahora en mayo. Le pido a Dios que me de la oportunidad de estar al lado de él, tiene 7 añitos. He tenido que ser fuerte. Es muy duro”, lamenta.

Asimismo, dijo sentirse agradecido por el apoyo nacional e internacional que ha venido recibiendo.

De otro lado, su madre, Oslaida Mederos ha reiterado también que la sentencia contra su hijo fue injusta y desmedida. “Mi hijo tiene más cargos que el chapo Guzmán, tiene 110 años, cuatro cadenas perpetuas, 110 años no los vive una persona”.

Se tiene previsto que el próximo 13 de enero de 2022 Aguilera comparezca ante un nuevo juicio a cargo del juez A. Bruce Jones. La fiscalía solicitó para el joven hispano una condena entre 20 y 30 años, pero su abogado considera que “aún no es consistente con el precedente de casos anteriores similares”.

En 2019, Rogel Aguilera-Mederos perdió el control del camión que conducía cerca de un centro comercial al oeste de Denver. Los frenos del vehículo fallaron del todo y el sujeto no utilizó la rampa de emergencia que hubiera podido detener el vehículo para evitar una tragedia, sino que estrelló el camión contra varios autos que se encontraban detenidos en la interestatal debido a un accidente anterior en el área.

El impacto generó un terrible incendio dejando múltiples heridos y acabó con la vida de 4 niños.

