LULA EN LA CÁRCEL

El 7 de abril de 2018, el ex presidente brasileño Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, condenado a 12 años de prisión por corrupción, se entregó a las autoridades para cumplir la pena. El líder del Partido de los Trabajadores fue sentenciado por aceptar un departamento de lujo en São Paulo como pago de la constructora OAS por sus favores políticos. Sin embargo, aún espera sentencia por otros cuatro procesos de corrupción. Pese a que estaba preso, Lula inscribió su candidatura a la presidencia de Brasil y fue favorito para ganar las elecciones hasta que el Tribunal Superior lo dejó fuera de la carrera electoral.

LOS CUADERNOS DE LAS COIMAS DE KIRCHNER

En medio de la crisis económica y el rechazo de los argentinos hacia su clase política, aparecieron los denominados cuadernos de la corrupción, los que destaparon una red monumental que involucra a ex funcionarios, empresarios, jueces y los ex presidentes Cristina y Néstor Kirchner. En un escándalo sin precedentes que, como el Lava Jato brasileño, amenaza con arrastrarlo todo, la Fiscalía pidió el levantamiento del fuero de Cristina Fernández y hasta allanó sus viviendas. El caso ahora ha salpicado a la familia del presidente Mauricio Macri.

DOS EXTRAÑAS MUERTES SACUDIERON COLOMBIA

El 8 de noviembre, Jorge Pizano, quien colaboraba con el capítulo colombiano de la investigación a Odebrecht, murió de un infarto. Tres días después, su hijo Alejandro falleció envenenado al tomar agua con cianuro de una botella en el despacho de su padre. Esto levantó sospechas de que se trató de homicidios ante los más de cien contratos de Odebrecht que están bajo la lupa.

LOS DESTAPES LLEGARON TAMBIÉN A EL SALVADOR

En setiembre pasado, el ex presidente Elías Antonio Saca (2004-2009) fue condenado a diez años de prisión luego de confesar que robó 300 millones de dólares de las arcas públicas y por estar ligado a una red de corrupción en el sistema judicial. Pero no fue el único, el ex presidente Mauricio Funes (2009-2014), asilado en Nicaragua, fue condenado por enriquecimiento ilícito.

MÁS NACIONALISTA QUE NUNCA, EL PRESIDENTE DONALD TRUMP SE ENFRENTÓ A LOS LÍDERES DE TODO EL MUNDO.

Donald Trump siguió causando polémica en 2018, al dar rienda suelta a sus impulsos más nacionalistas, con gestos como la retirada del acuerdo nuclear de Irán y la guerra comercial con China, generando incertidumbre en los mercados. Pero, además, Trump torpedeó el acuerdo de la cumbre del G7 en Quebec y, aunque tuvo apretones de manos históricos con Vladimir Putin y Kim Jong-n, no logró avances concretos. A nivel interno tampoco tuvo calma: la investigación sobre la trama rusa fue su principal dolor de cabeza, perdió apoyo en el Congreso y tuvo conflictos con sus asesores y la prensa.

EL BRUTAL ASESINATO DEL PERIODISTA DISIDENTE

El asesinato del periodista saudí Jamal Kashoggi, presuntamente por orden del príncipe heredero Mohammed bin Salman, ha causado indignación en el mundo, pero además ha perjudicado las intenciones de Arabia Saudita de mejorar y modernizar su imagen internacional, y también ha resquebrajado su liderazgo en el cada vez más frágil Medio Oriente, aunque sigue contando con el apoyo de EE.UU. Kashoggi, crítico de su gobierno, fue detenido, torturado, estrangulado y desmembrado en el consulado saudí en Estambul. La historia de su asesinato se ha convertido en un símbolo y una evidencia de lo peligroso que resulta ser disidente.

‘CHALECOS AMARILLOS’ ACORRALAN A MACRON

El presidente francés Emmanuel Macron ha tenido un año difícil y lo cierra tratando de retomar el control de su nación luego de más de un mes de protestas que generaron un caos total en el país. El movimiento de los ‘chalecos amarillos’ surgió de forma espontánea para protestar por el alza de las tasas al combustible, pero después amplió sus críticas al encarecimiento del costo de vida. Aunque Macron anunció medidas para paliar el reclamo, la protesta no se detuvo, afectando la popularidad del presidente y llevándola a sus niveles más bajos.

LA CRISIS SOCIO POLÍTICA QUE SACUDE A NICARAGUA

Lo que empezó como una protesta de un grupo de estudiantes contra unas fallidas reformas económicas se convirtió en el grito de un pueblo para que el presidente Daniel Ortega deje el poder después de once años. Sin embargo, fueron respondidas con mano dura. El balance: entre 325 y 545 muertos, según organizaciones humanitarias, o 199, según el Gobierno, que dice que frustró un intento de golpe de Estado. Además, 610 “presos políticos” o 273 reos “terroristas”, según las autoridades nicaragüenses. A esto se suma la persecución a los opositores y la reciente intervención al diario crítico al Gobierno, Confidencial, así como a otras ONG. Ante la grave situación, muchas personas han huido de Nicaragua, especialmente hacia Costa Rica.