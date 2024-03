Luis Villasana, coordinador nacional de Vente Venezuela, rechazó los comentarios del dictador venezolano, Nicolás Maduro, quien acusó al partido de María Corina Machado de ser una organización terrorista. En ese sentido, Villasana consideró que Maduro “tiene miedo”.

“Definitivamente, esto es una muestra del régimen de Maduro tiene miedo, está totalmente temeroso y está aplicando tácticas encrudecidas contra su mayor opositor que es el pueblo”, dijo.

Asimismo, el representante venezolano resaltó la posibilidad real de que se dé un cambio en Venezuela por primera vez desde que el Chavismo llegó al poder en 1999. “En 25 años no habíamos tenido esta oportunidad 8 de cada 10 está a favor del cambio”, aseguró.

Villasana mencionó los obstáculos que el régimen de Nicolás Maduro le puso a María Corina Machado para evitar su postulación. Indicó que, desde las elecciones primarias, el gobierno buscaba desconocer la candidatura. En ese sentido, mencionó el corte de luz que sufrió la embajada de Argentina en Caracas, donde se encuentran asilados miembros perseguidos del partido Vente Venezuela y aseguró que los actos totalitarios que realiza Maduro lo han develado ante el mundo.

“El gobierno internacional que intente apoyarlo o tratar de mantener una posición neutral, creo que ya es maldad de esa persona”, enfatizó.

Como se recuerda, el régimen de Maduro evitó que la principal plataforma opositora pueda inscribir la candidatura de Corina Yoris ante el Consejo Nacional Electoral. No obstante, el opositor “potable” -como se les llama a los que el régimen no los ve como una amenaza de cambio o afines al régimen- Manuel Rosales, logró inscribirse. No obstante parte de la oposición mantiene su apoyo a María Corina Machado y Corina Yoris.

