La legisladora opositora Jeanine Añez, segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, dijo este lunes, entre lágrimas, que asumirá la presidencia de Bolivia, y que lo hará para que el país recupere el orden constitucional.

Tras existir un vacío de poder por las renuncias de Evo Morales y otras autoridades de la cadena de sucesión constitucional, Jeanine Añez tomará las riendas de Bolivia y, cuando se formalice su nombramiento, convocará a elecciones, según sus propias palabras.

“Es para dar una certidumbre al país. Si yo tengo el acompañamiento para que no pase este vandalismo, no más muertes, mujeres violadas... Creo que los bolivianos no merecemos esto y es urgente que le demos una certidumbre a la gente. por lo tanto, si hay el acompañamiento de las organizaciones civiles yo voy a asumir. Pero si se decide otra vía u otro camino, yo lo voy a aceptar”, expresó en declaraciones a la prensa.

“Lo que yo quiero es aportar, es darle una solución a esta situación tan horrible que estamos viviendo. Que quede bien claro que esto es una transición, es solamente para llamar a elecciones y que sean transparentes como el pueblo boliviano lo quiere”, agregó.

La Constitución establece que el sucesor del presidente es el vicepresidente o a falta de él los titulares de Senadores o Diputados, por orden de prelación. Hoy todos ellos renunciaron a sus cargos.

El primer vicepresidente del Senado, Rubén Medinacelli, de las filas del oficialismo también renunció, de manera que Añez cree que le corresponde asumir el puesto dejado por renuncia de Morales.

EVO MORALES RENUNCIA

Evo Morales dimitió del cargo este domingo, presionado por militares, policías y comités civiles que le demandaron dejar el puesto que ocupaba desde 2006, a fin de pacificar el país.

Le siguieron su vicepresidente Alvaro García y los presidentes Adriana Salvatierra (Senado) y Víctor Borda (Diputados), quienes forman la cadena se sucesión constitucional, ante la salida del primer mandatario, de acuerdo con la carta magna.

Un gobierno de transición, insistió Añez, será para renovar el Tribunal Supremo Electoral y llamar a elecciones, en un plazo de 90 días, según la Constitución.

La senadora abogó además por convocar a sesiones del Congreso bicameral, lo antes posible, “para poner en consideración la renuncia de los primeros mandatarios”. También se necesita -de manera previa- una sesión de senadores para elegirla en el cargo de presidenta.

Para ello Añez deberá recabar un “consenso de los movimientos cívicos” que pidieron en las calles la renuncia de Morales. La suerte del exmandatario se definió con la solicitud de militares y los policías amotinados, para que deje el cargo.

Morales y gran parte de su gobierno renunciaron este domingo, tras un informe de auditoría de la OEA que halló irregularidades en las elecciones del domingo 20 de octubre.

Con información de AFP