La gran cantidad de desechos plásticos en el mar ha generado la conocida “mancha de basura” del Pacífico. Esta es una “isla” formada de desechos que contiene 80 mil toneladas de plástico repartidas en 1,6 millones de kilómetros cuadrados, duplicando su tamaño cada década. Como una medida frente a ello, Converse ha lanzado la tienda virtual Renew Labs dentro de la misma isla con el objetivo de contrarrestar su crecimiento, donde las ganancias serán donadas para eliminar los desechos plásticos que forman el lugar.

Haciendo uso de la realidad virtual, es posible visualizar la tienda Renew Labs sobre una gran mancha de desechos plásticos ingresando a este link. A través de la percepción de la tienda sobre una gigante isla de basura en medio del mar, los miembros de la comunidad de artistas de Converse, los ‘All Stars’, buscaron generar conciencia sobre el impacto de la contaminación y, así, motivar el apoyo en donativos a la ONG Take 3 For The Sea, enfocada en ecosistemas marinos.

La tienda virtual presenta una colección de prototipos sostenibles creados por miembros de la comunidad All Stars: jóvenes creativos con compromiso artístico y medioambiental. Con un énfasis en exclusividad, estos prototipos son únicos o ediciones ultra limitadas. Asimismo, la compra de los productos no es a un costo fijo, sino de acuerdo al donativo voluntario que se desee hacer para la limpieza del océano a través de la tienda virtual Renew Labs.

Todos los prototipos fueron diseñados con técnicas de bajo impacto por más de 40 All Stars alrededor del mundo, como la artista peruana Jois Carrasco, especializada en tatuaje e ilustración. Algunas de las propuestas usan tecnologías nuevas, como pintura cultivada por microbios; y otras profundizan en lo tradicional, usando tintes naturales de raíces, vegetales e incluso flores.

Estos prototipos, por el momento disponibles solo en Australia y Nueva Zelanda, son parte de una serie de iniciativas sostenibles en línea con el compromiso de Converse con el medio ambiente. En nuestro país ya se encuentra disponible la colección Renew Crater, hecha de material reciclado con tecnologías que permiten brindar estilo y comodidad con conciencia, presentando un producto amigable con el planeta.

